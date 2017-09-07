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Суд вынес приговор топ-менеджерам Беларусбанка: 7,5 и 9 лет усиленного режима

08.09.2017 15:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика приговорили к 7,5 годам лишения свободы, начальника управления банка Николая Цырто — 9 годам. У обоих конфискуют имущество.


Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

Процесс по громкому делу длился почти два месяца. В пятницу, 8 сентября, суд Центрального района Минска огласил приговор двум фигурантам. Бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении служебными полномочиями и приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.

Начальник управления банка Николай Цытро также признан виновным. Обвинение ему было предъявлено по ч. 2 ст. 431 УК «Дача взятки» и ч. 2 ст. 431 «Подстрекательство к даче взятки». По приговору суда первой инстанции ближайшие 9 лет он проведет за решеткой. Кроме того, у бывших топ-менеджеров Беларусбанка будет конфисковано имущество.

Напомним, бывшего первого зампред правления Беларусбанка Геннадия Господарика сотрудники КГБ задержали в июне 2016 года в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларов. По версии следствия, с 2010 по 2015 года он получил более 215 тысяч долларов. Во время судебного процесса бывший топ-менеджер признал вину в том, что брал взятки, а по другой статье — злоупотребление служебными полномочиями — нет. Чтобы погасить ущерб, Господарик добровольно выдал облигации на сумму, превышающую 200 тысяч долларов.

Второй фигурант громкого дела, начальник управления Николай Цырто, вину признал частично. Его обвинили в получении взяток на сумму в 500 тысяч долларов.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Минск
 
 
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У бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика и начальника управления Николая Цырто конфискуют имущество.

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