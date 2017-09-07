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Суд вынес приговор топ-менеджерам Беларусбанка: 7,5 и 9 лет усиленного режима
08.09.2017 15:12 — Новости Общества | Tut.by
Бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика приговорили к 7,5 годам лишения свободы, начальника управления банка Николая Цырто — 9 годам. У обоих конфискуют имущество.
Процесс по громкому делу длился почти два месяца. В пятницу, 8 сентября, суд Центрального района Минска огласил приговор двум фигурантам. Бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении служебными полномочиями и приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.
Начальник управления банка Николай Цытро также признан виновным. Обвинение ему было предъявлено по ч. 2 ст. 431 УК «Дача взятки» и ч. 2 ст. 431 «Подстрекательство к даче взятки». По приговору суда первой инстанции ближайшие 9 лет он проведет за решеткой. Кроме того, у бывших топ-менеджеров Беларусбанка будет конфисковано имущество.
Напомним, бывшего первого зампред правления Беларусбанка Геннадия Господарика
Второй фигурант громкого дела, начальник управления Николай Цырто,
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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У бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика и начальника управления Николая Цырто конфискуют имущество.
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