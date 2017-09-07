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Борисовский завод медпрепаратов освоит две новые для Беларуси технологии производства лекарств

08.09.2017 15:41 — Новости Общества | БелТА  
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8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" освоит две новые для Беларуси технологии производства лекарств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Председатель ГКНТ Александр Шумилин посетил ряд предприятий Минской области, которые реализуют проекты по Государственной программе инновационного развития на 2016-2020 годы. Один из таких проектов - "Реконструкция ампульного производства" - выполняет Борисовский завод медицинских препаратов. На предприятии планируют создать производство, основанное на шприцевом наполнении, в соответствии с международными стандартами GMP. Кроме того, по проекту планируется освоить и внедрить две новые для Беларуси технологии по производству лекарственных средств: глюкозамин (аналог Дона, Rottapharm S.p.A.) и цитиколин (аналог Цераксон, Ferrer Internacional S.A.).

Александр Шумилин посетил также СЗАО "Белджи" - завод по мелкоузловой сборке легковых автомобилей. Новизна проекта определяется следующими технологиями: процесс сварки кузовов с использованием новейших сварочных систем с адаптивным регулятором и покраски современными экологичными материалами на водной основе. Предусматриваемая технология нанесения лакокрасочного покрытия на территории страны будет применена впервые. На производстве предполагается создать многоуровневую автоматизированную систему контроля технологического процесса. В настоящее время строительство завода по производству легковых автомобилей находится на завершающем этапе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" освоит две новые для Беларуси технологии производства лекарств, сообщили БЕЛТА в...

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