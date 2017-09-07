Подготовительные работы переписи населения-2019 начаты

Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 384 от 24 октября 2016 года с 4 по 30 октября 2019 года в нашей стране пройдет очередная перепись населения. Решением Клецкого районного исполнительного комитета №502 от 26 апреля 2017 года создана временная комиссия по содействию переписи населения Республики Беларусь 2019 года в Кпецком районе и утверждены мероприятия по подготовке и проведении в районе переписи населения.

Один из важных этапов подготовки к переписи населения – это упорядочение в городе и сельских населенных пунктах района названий улиц, нумерации домов и квартир. Как показывают проверки, предстоит сделать немало: на отдельных домах отсутствуют номерные знаки, аншлаги, в многоквартирных домах – таблички с указанием номера подъезда и номеров квартир.

В связи с этим, убедительно просим домовладельцев в ближайшее время устранить недостатки в адресном хозяйстве для успешного проведения переписи населения.