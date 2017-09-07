Энергетики: магнитная буря не повлияет на электроснабжение в Беларуси

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Магнитные бури, вызванные последними вспышками на Солнце, не повлияют на энергоснабжение потребителей в Беларуси, сообщило РУП "Витебскэнерго".

За три последних дня на Солнце произошли три сильных вспышки, которым были присвоены высшие классы. С вечера 7 сентября на Земле из-за этого продолжаются магнитные бури классов G3 и G4.

"РУП "Витебскэнерго" сообщает, что магнитная буря не повлияет на надежность электроснабжения наших потребителей", – говорится в информации предприятия.

Ранее специалисты американского Центра прогнозирования космической погоды (NOAA) предупредили, что подобные явления могут негативно влиять на качество связи и работу приборов навигации.

Кроме того, последствия вспышек на Солнце имеют и позитивный эффект: в ряде регионов Земли люди смогут наблюдать северное сияние, в том числе в Беларуси, если позволит погодная обстановка. Согласно прогнозам Aurora Service Europe при безоблачном небе серверное сияние увидят жители на всей территории республики.

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