|
Во время реконструкции трассы М6 строители нашли залежи торфа
08.09.2017 16:25 — Новости Общества | Tut.by
Торф найден на участке в Лидском районе. Он залегает на глубину до семи метров и на протяжении почти двух километров,
Как рассказал генеральный директор РУП «Гродноавтодор» Валерий Венцкович, торф на участке трассы заменят на песок, а полезное ископамое дорожно-строительные организации вывезут на поля близлежащих предприятий агропромышленного комплекса.
Как считают сотрудники Гродненского сельскохозяйственного университета, существенные добавки повысят плодородие почв именно на этих полях.
Кстати, в августе началась
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торф найден на участке в Лидском районе. Залежи этого полезного вещества глубиной до семи метров и на протяжении почти двух километров.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии