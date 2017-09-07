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Во время реконструкции трассы М6 строители нашли залежи торфа

08.09.2017 16:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Торф найден на участке в Лидском районе. Он залегает на глубину до семи метров и на протяжении почти двух километров, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

Как рассказал генеральный директор РУП «Гродноавтодор» Валерий Венцкович, торф на участке трассы заменят на песок, а полезное ископамое дорожно-строительные организации вывезут на поля близлежащих предприятий агропромышленного комплекса.

Как считают сотрудники Гродненского сельскохозяйственного университета, существенные добавки повысят плодородие почв именно на этих полях.

Кстати, в августе началась активная фаза строительных работ на втором участке реконструкции автомагистрали М6. Он начинается со 130-го километра возле деревни Старченята Ивьевского района и заканчивается на 211-м километре около Щучина. ОАО «Дорожно-строительный трест № 6 г. Гродно» определен главным в созданном консорциуме по реконструкции финишного этапа. Полностью работы на М6 завершатся в 2018 году.

 
Теги: Гродно
 
 
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Торф найден на участке в Лидском районе. Залежи этого полезного вещества глубиной до семи метров и на протяжении почти двух километров.

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