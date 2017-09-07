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Дело Беларусбанка: Господарику вынесли приговор

08.09.2017 16:35 — Новости Общества | БДГ  
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Суд Центрального района Минска приговорил бывшего первого зампреда ОАО «Беларусбанк» Геннадия Господарика к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и конфискации имущества.

В середине июня 2016 года Господарик был задержан с поличным в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларов, в отношении его было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 430 (получение взятки).

Суд над бывшим топ-менеджером начался 17 июня 2017 года. Тогда следствие сообщило новую информацию: Господарик в течение 2013-2014 годов получал взятки в размере $70 и $90 тысяч долларов, которые ему приносили представители частных структур за содействие в конкурсных процедурах закупки техники для банка.

Господарика признали виновным по ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси и назначили 7,6 года лишения свободы в колонии усиленного режима, а также конфискацию имущества.

Бывший начальник управления банка Николай Цырто, признанный виновным в даче взятки, подстрекательстве к даче взятки, получил 9 лет колонии усиленного режима и конфискации имущества. 

По информации следствия, он регулярно получал взятки от коммерческих структур за «решение» вопросов при закупках для банка различной техники: всего за 7 лет он получил 215 тысяч долларов.

Фото: sputnik.by

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района Минска приговорил бывшего первого зампреда ОАО «Беларусбанк» Геннадия Господарика к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и...

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