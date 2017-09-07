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Дело Беларусбанка: Господарику вынесли приговор
08.09.2017 16:35 — Новости Общества | БДГ
Суд Центрального района Минска приговорил бывшего первого зампреда ОАО «Беларусбанк» Геннадия Господарика к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и конфискации имущества.
В середине июня 2016 года Господарик
Суд над бывшим топ-менеджером
Господарика признали виновным по ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси и назначили 7,6 года лишения свободы в колонии усиленного режима, а также конфискацию имущества.
Бывший начальник управления банка Николай Цырто, признанный виновным в даче взятки, подстрекательстве к даче взятки, получил 9 лет колонии усиленного режима и конфискации имущества.
По информации следствия, он регулярно получал взятки от коммерческих структур за «решение» вопросов при закупках для банка различной техники: всего за 7 лет он получил 215 тысяч долларов.
Фото: sputnik.by
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Суд Центрального района Минска приговорил бывшего первого зампреда ОАО «Беларусбанк» Геннадия Господарика к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и...
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