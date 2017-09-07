БГУИР открыл восьмой корпус в Минске

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) открыл в пятницу восьмой корпус в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе вуза.

В церемонии открытия принимали участие министр образования Игорь Карпенко, ректор БГУИР Михаил Батура и руководство возводившего здание стройтреста №7.

"Сегодня в новом корпусе площадью в три тысячи квадратных метров расположены студенческий бизнес-инкубатор, пять лекционных залов и аудиторий, шесть учебных лабораторий, четыре компьютерных класса, центр видеоконференцсвязи для факультета инновационного и непрерывного образования, студенты которого обучаются дистанционно", – рассказали в пресс-службе БГУИР.

Как заявил в ходе церемонии глава Минобразования, сейчас у Беларуси появилась возможность выполнить задачу президента – "превратить Беларусь в IT-страну".

Расположен новый корпус БГУИР на улице Козлова в Минске.

БГУИР сегодня – один из ведущих вузов республики, наряду с БГУ и БГМУ. Про "кузницу IT-кадров" писало авторитетное издание The Financial Times, также университет попадает в рейтинги лучших профильных вузов региона.