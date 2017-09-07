ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БГУИР открыл восьмой корпус в Минске

08.09.2017 16:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) открыл в пятницу восьмой корпус в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе вуза.

БГУИР открыл восьмой корпус в Минске
CC BY 2.0 / netspi / Quake retail version
Студент БГУ в турнире по шутеру Quake выиграл $100 тыс.

В церемонии открытия принимали участие министр образования Игорь Карпенко, ректор БГУИР Михаил Батура и руководство возводившего здание стройтреста №7.

"Сегодня в новом корпусе площадью в три тысячи квадратных метров расположены студенческий бизнес-инкубатор, пять лекционных залов и аудиторий, шесть учебных лабораторий, четыре компьютерных класса, центр видеоконференцсвязи для факультета инновационного и непрерывного образования, студенты которого обучаются дистанционно", – рассказали в пресс-службе БГУИР.

Как заявил в ходе церемонии глава Минобразования, сейчас у Беларуси появилась возможность выполнить задачу президента – "превратить Беларусь в IT-страну".

Расположен новый корпус БГУИР на улице Козлова в Минске.

БГУИР сегодня – один из ведущих вузов республики, наряду с БГУ и БГМУ. Про "кузницу IT-кадров" писало авторитетное издание The Financial Times, также университет попадает в рейтинги лучших профильных вузов региона.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом корпусе расположен студенческий бизнес-инкубатор, учебные лаборатории и другие аудитории.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Во время реконструкции трассы М6 строители нашли залежи торфа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика