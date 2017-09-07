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Второй приговор по делу Беларусбанка: начальнику управления дали 9 лет

08.09.2017 17:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 сен — Sputnik. Начальника управления Беларусбанка Николая Цырто признали виновным в неоднократном получении взяток на сумму в 500 тысяч долларов и злоупотреблении служебным положением. Свою вину он признал частично.

Второй приговор по делу Беларусбанка: начальнику управления дали 9 лет
© Sputnik / Виктор Толочко
Дело Беларусбанка: Господарик получил 7,5 лет с конфискацией

Суд Центрального района Минска приговорил бывшего топ-менеджера к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Срок, проведенный в СИЗО (год и один месяц) будет засчитан из расчета один день в СИЗО равен одному дню в колонии.

В соответствии с материалами уголовного дела, Цырто готовил документы для тендеров, на приобретение инкассаторского оборудования для Беларусбанка. По версии следствия более выигрышные условия создавались для тех предприятий, которые платили откаты Цырто и Господарику (бывший первый зампред правления Беларусбанка, проходил по делу вместе с Цырто, приговорен к 7,5 годам с конфискацией имущества — Sputnik).

В ходе судебных слушаний были озвучены показания свидетелей, в соответствии с которыми Цырто был основным подстрекателем к даче взяток за благоприятный исход тендеров для определенных коммерческих предприятий.  

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

В день вынесения приговора Господарику и Цирто суд Московского района Минска начал рассматривать дело еще одного топ-менеджера Беларусбанка Анатолия Боговика. Он занимал должность исполнительного директора банка, много лет руководил расчетным центром банковских пластиковых карт Беларусбанка.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе судебных слушаний были озвучены показания свидетелей, в соответствии с которыми Цырто был основным подстрекателем к даче взяток за благоприятный исход...

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