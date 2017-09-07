Второй приговор по делу Беларусбанка: начальнику управления дали 9 лет

МИНСК, 8 сен — Sputnik. Начальника управления Беларусбанка Николая Цырто признали виновным в неоднократном получении взяток на сумму в 500 тысяч долларов и злоупотреблении служебным положением. Свою вину он признал частично.



© Sputnik / Виктор Толочко Дело Беларусбанка: Господарик получил 7,5 лет с конфискацией

Суд Центрального района Минска приговорил бывшего топ-менеджера к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Срок, проведенный в СИЗО (год и один месяц) будет засчитан из расчета один день в СИЗО равен одному дню в колонии.

В соответствии с материалами уголовного дела, Цырто готовил документы для тендеров, на приобретение инкассаторского оборудования для Беларусбанка. По версии следствия более выигрышные условия создавались для тех предприятий, которые платили откаты Цырто и Господарику ( бывший первый зампред правления Беларусбанка, проходил по делу вместе с Цырто, приговорен к 7,5 годам с конфискацией имущества — Sputnik).

В ходе судебных слушаний были озвучены показания свидетелей, в соответствии с которыми Цырто был основным подстрекателем к даче взяток за благоприятный исход тендеров для определенных коммерческих предприятий.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

В день вынесения приговора Господарику и Цирто суд Московского района Минска начал рассматривать дело еще одного топ-менеджера Беларусбанка Анатолия Боговика . Он занимал должность исполнительного директора банка, много лет руководил расчетным центром банковских пластиковых карт Беларусбанка.