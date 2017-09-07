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Минтруда знает, чем страшно распространение настроений иждивенчества

08.09.2017 17:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 сен – Sputnik. Министерство труда и социальной защиты населения подчеркивает, что уплата налогов должна быть обеспечена всеми трудоспособными гражданами, и считает опасным распространение в обществе настроений социального иждивенчества.

Минтруда знает, чем страшно распространение настроений иждивенчества
© Sputnik/ Алексей Никольский
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Такой ответ содержится в письме на запрос депутата Анны Канопацкой. Документ депутат нижней палаты белорусского парламента разместила на своей странице в Facebook. 

Она отметила, что в своем запросе просила ведомство дать разъяснение, что оно имеет в виду под определением "социальное иждивенчество".

"В законодательстве Республики Беларусь отсутствует определение терминов "иждивенчество", "социальное иждивенчество". Вместе с тем, в отдельных законодательных актах (…) применяется понятие "лица, состоящие на иждивении", – отмечается в письме Минтруда.

Такими лицами признаются нетрудоспособные граждане (например, лица пенсионного возраста, лица моложе 18 лет; инвалиды и другие), а также граждане, которые по уважительным причинам находятся на чьем-либо иждивении (например, лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет).

Далее в письме разъясняется концепция Декрета президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества". Под данным понятием в декрете понимается "неучастие трудоспособных граждан в жизни общества – софинансировании государственных расходов, то есть неосуществление различного рода деятельности, в том числе и с которой уплачиваются соответствующие налоги, без объективно препятствующих на то причин" (в цитате сохранен синтаксис первоисточника – Sputnik). 

Минтруда подчеркивает, что за счет средств госбюджета финансируются системы здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, ЖКХ и т.д., причем расходы на эти услуги компенсируются гражданами в виде уплаты различных налогов.

"В связи с этим уплата налогов должна быть обеспечена всеми трудоспособными гражданами в трудоспособном возрасте", – говорится в письме.

Ведомство также обращает внимание, что в соответствии с Концепцией национальной безопасности, которая утверждена указом президента в 2010 году, "одним из внутренних источников угроз национальной безопасности в социальной сфере является распространение настроений социального иждивенчества".

В письме также разъясняется парламентарию порядок получения гражданами адресной социальной помощи, который преследует, в числе иных целей, усиление адресности господдержки и предупреждение иждивенческих настроений.

В ответ на письмо депутат спрашивает своих подписчиков в социальной сети, согласны ли они с таким определением, и просит дать ответ на вопрос, "борется ли тунеядский декрет с констатируемым явлением".

 
Теги: Минск
 
 
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Ведомство ответило на письмо депутата Анны Канопацкой, в котором она спрашивала, что государство имеет в виду под определением "социальное иждивенчество".

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