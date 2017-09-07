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В Бресте на аллее фонарей появился арт-объект от таможенников

08.09.2017 17:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Скульптурная композиция от таможенников украсила сегодня аллею фонарей в Бресте.


Новый арт-объект установлен на пересечении ул. Гоголя и Карбышева и стал 40-м по счету на знаменитой аллее фонарей. Композиция изготовлена по заказу Брестской таможни и филиала РУП «Белтаможсервис» в кузнечной мастерской, эскиз разработал скульптор Павел Герасименко. В основе композиции расположен ключ, который символизирует надежный таможенный контроль и безопасность западных ворот Евразийского экономического союза. Венчает композицию изображение земного шара с перекрестком транспортных путей, пролегающих через Брест.


В церемонии открытия арт-объекта приняли участие сотрудники и ветераны Брестской таможни, филиала РУП «Белтаможсервис», представители местных органов власти, учащиеся таможенного класса СШ № 1 Бреста. Представляя композицию, начальник Брестской таможни Александр Пихун отметил, что это подарок городу от таможенных органов в преддверии его 1000-летия. Он выразил уверенность, что фонарь на аллее понравится жителям и гостям города.

Председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский отметил большую роль и значение таможенной службы в жизни города. Он поблагодарил сотрудников таможни за их вклад в благоустройство городской среды. «Я думаю, что между городскими властями и таможенной службой и дальше будет продолжаться плотное сотрудничество. Потому что тот вклад, который вы делаете в развитие города, в наполнение бюджета, дорогого стоит», — подчеркнул председатель горсовета.


Аллея фонарей в Бресте была открыта 27 июля 2013 года. Тогда она насчитывала 30 объектов. Каждая архитектурная композиция неповторима и является визитной карточкой инициатора ее создания — предприятий, организаций и ведомств.

 
Теги: Брест
 
 
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Композиция изготовлена по заказу Брестской таможни и филиала РУП "Белтаможсервис" в кузнечной мастерской, эскиз разработал скульптор Павел Герасименко.

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