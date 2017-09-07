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"Прошу извинения за некрасивые поступки". Избивший до смерти 4-летнюю девочку выступил в суде
08.09.2017 17:05 — Новости Общества | Tut.by
Могилевский областной суд предоставил последнее слово жителю деревни Амховая-1 Могилевского района Игорю Бурдову, обвиняемому в жестоком убийстве четырехлетней дочери своей сожительницы. Приговор мужчине огласят 11 сентября.
31 марта 2017 года об
25 августа на суде Бурдов заявил, что
Выступая 8 сентября с последним словом, подсудимый заявил, что ему сказать нечего. «Жалость к себе вызывать не хочу. Прошу извинения за то, что вел себя плохо, дерзко, за некрасивые поступки», — сказал Бурдов.
До начала заседания подсудимый выражал недовольство присутствием прессы на процессе и публикациями о рассматриваемом деле.
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Выступая 8 сентября с последним словом, подсудимый заявил, что ему сказать нечего.
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