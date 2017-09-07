Могилевский областной суд предоставил последнее слово жителю деревни Амховая-1 Могилевского района Игорю Бурдову, обвиняемому в жестоком убийстве четырехлетней дочери своей сожительницы. Приговор мужчине огласят 11 сентября.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

31 марта 2017 года об избитом ребенке в деревне Амховая-1 Могилевского района в правоохранительные органы сообщили врачи бригады скорой медицинской помощи, которые прибыли по вызову. Девочка была доставлена в Могилевскую областную детскую больницу, где 7 апреля умерла от закрытой черепно-мозговой травмы , осложнившейся отеком и сдавливанием головного мозга. По подозрению в преступлении был задержан 26-летний сожитель матери ребенка. В момент избиения женщина находилась на работе.

25 августа на суде Бурдов заявил, что раскаивается в содеянном , однако тех ударов, которые ему приписывают, он ей не наносил. Синяки у девочки были до 30 марта, заявил он, отмечая, что ранее давал другие показания, потому что якобы все хотел взять на себя и не хотел впутывать в это дело сожительницу. По словам обвиняемого, теперь он признает вину не полностью, как на предварительном следствии, а лишь частично.

Выступая 8 сентября с последним словом, подсудимый заявил, что ему сказать нечего. «Жалость к себе вызывать не хочу. Прошу извинения за то, что вел себя плохо, дерзко, за некрасивые поступки», — сказал Бурдов.

До начала заседания подсудимый выражал недовольство присутствием прессы на процессе и публикациями о рассматриваемом деле.