8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник министра обороны Беларуси Олег Воинов в штаб-квартире НАТО выступил с брифингом по учениям "Запад-2017". Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Сегодня начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов выступил с брифингом о совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" на заседании Комитета заместителей постоянных представителей государств - членов НАТО. Заседание проходило в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.-0-