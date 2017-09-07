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Помощник министра обороны Беларуси в штаб-квартире НАТО выступил с брифингом по учениям "Запад-2017"

08.09.2017 17:16 — Новости Общества | БелТА  
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8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник министра обороны Беларуси Олег Воинов в штаб-квартире НАТО выступил с брифингом по учениям "Запад-2017". Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Сегодня начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов выступил с брифингом о совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" на заседании Комитета заместителей постоянных представителей государств - членов НАТО. Заседание проходило в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник министра обороны Беларуси Олег Воинов в штаб-квартире НАТО выступил с брифингом по учениям "Запад-2017". Такая информация...

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