Котковец уволили из Управления делами президента

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Президент Александр Лукашенко освободил Надежду Котковец от должности заместителя управделами президента, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе белорусского лидера.



© Фото: Паритетбанк Надежда Котковец стала главой наблюдательного совета Паритетбанка

В управделами президента Котковец проработала четыре года – она была назначена туда 5 июля 2013 года.

"Надежда Котковец освобождена от должности заместителя управляющего делами Президента Республики Беларусь", – говорится в сообщении пресс-службы.

Соответствующий указ Лукашенко подписал в пятницу 8 сентября. При этом причины ухода Котковец из УДП не уточняются.

До работы в структуре УДП Котковец была первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, затем представляла интересы республики в ЕЭК. Она автор многих запомнившихся белорусам высказываний о белорусском продовольствии, аграрном секторе и порядке ценообразования в стране. Именно ей принадлежит авторство на белорусский интернет-мем про "хаотически сложившиеся цены" и другие известные цитаты.