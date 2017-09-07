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Котковец уволили из Управления делами президента

08.09.2017 17:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 сен – Sputnik. Президент Александр Лукашенко освободил Надежду Котковец от должности заместителя управделами президента, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе белорусского лидера.

Котковец уволили из Управления делами президента
© Фото: Паритетбанк
Надежда Котковец стала главой наблюдательного совета Паритетбанка

В управделами президента Котковец проработала четыре года – она была назначена туда 5 июля 2013 года.

"Надежда Котковец освобождена от должности заместителя управляющего делами Президента Республики Беларусь", – говорится в сообщении пресс-службы.

Соответствующий указ Лукашенко подписал в пятницу 8 сентября. При этом причины ухода Котковец из УДП не уточняются.

До работы в структуре УДП Котковец была первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, затем представляла интересы республики в ЕЭК. Она автор многих запомнившихся белорусам высказываний о белорусском продовольствии, аграрном секторе и порядке ценообразования в стране. Именно ей принадлежит авторство на белорусский интернет-мем про "хаотически сложившиеся цены" и другие известные цитаты.

 
Теги: Минск
 
 
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В управделами президента Котковец проработала четыре года – она была назначена туда 5 июля 2013 года.

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