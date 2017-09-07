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Красный Крест сделал для детей обучающую игру о безопасности
08.09.2017 18:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен – Sputnik. Белорусское общество Красного Креста разработало обучающую игру на магнитной основе для детей дошкольного возраста, с помощью которой они узнают и запомнят, где и какую травму могут получить, сообщил начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и розыску БОКК Дмитрий Русаков.
© Sputnik / Виктор Толочко
С помощью графики на магнитном основании дети легко обучатся жизненно важным вещам.
"Дети играют, для них это всего лишь игрушка: и утюг, и открытые двери. Мы хотим уделить внимание тому, что ребенку нужно объяснить, что все в доме, как является очень интересной вещью, так и представляет опасность для них", – рассказал Русков.
По его словам, таким образом организация хочет обучить детей и показать им то, что может быть опасно для человека.
Поиграть в эту игру БОКК приглашает минчан и их детей 9 сентября в мобильные пункты организации, которые будут установлены в парках Минска.
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Поиграть в эту игру БОКК приглашает минчан и их детей 9 сентября в мобильные пункты организации, которые будут установлены в парках Минска.
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