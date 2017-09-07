Красный Крест сделал для детей обучающую игру о безопасности

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Белорусское общество Красного Креста разработало обучающую игру на магнитной основе для детей дошкольного возраста, с помощью которой они узнают и запомнят, где и какую травму могут получить, сообщил начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и розыску БОКК Дмитрий Русаков.

С помощью графики на магнитном основании дети легко обучатся жизненно важным вещам.

"Дети играют, для них это всего лишь игрушка: и утюг, и открытые двери. Мы хотим уделить внимание тому, что ребенку нужно объяснить, что все в доме, как является очень интересной вещью, так и представляет опасность для них", – рассказал Русков.

По его словам, таким образом организация хочет обучить детей и показать им то, что может быть опасно для человека.

Поиграть в эту игру БОКК приглашает минчан и их детей 9 сентября в мобильные пункты организации, которые будут установлены в парках Минска.