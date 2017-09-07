Ноги бывшей российской баскетболистки стали самыми длинными в мире

МИНСК, 8 сен — Sputnik. Экс-баскетболистка сборной России Екатерина Лисина признана самой длинноногой женщиной планеты, сообщает Sputnik.

В январе этого года Лисина подала сразу две заявки в Книгу рекордов Гиннесса: 29-летняя уроженка Пензы претендовала на звание самой длинноногой модели мира.

"Сегодняшний день я ждала с января, когда впервые подала заявку на титул. Я надеюсь изменить мир моды, вывести его на более высокий уровень!" — написала Лисина на своей странице в Instagram.