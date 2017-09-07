Милиция ищет мужчину, который может быть причастен к нападению на студента. Опубликовано фото

Столичная милиция опубликовала снимки мужчины, которого подозревают в нападении на студента утром 8 сентября. Незнакомец беспричинно ударил парня ножом в шею и сбежал, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Снимок подозреваемого. Фото предоставлено пресс-службой ГУВД

8 сентября примерно в 08.00 в милицию поступил звонок о том, что у общежития на улице Бобруйской в Минске неизвестный ударил ножом в шею 18-летнего студента.

— Информации, что преступник имел личные мотивы или неприязненное отношение к потерпевшему, не имеется. Оперативники предполагают, что преступление было совершено внезапно, без явных причин и конфликтных ситуаций, которые могли этому предшествовать, — сообщают правоохранители.

В ходе отработки прилегающей территории милиционеры получили снимки гражданина, «возможно причастного к преступлению».

Приметы подозреваемого: на вид 25−30 лет, рост около 180 см. Был одет во все черное, при себе имел рюкзак.





Всех, кто располагает информацией о случившемся или узнал изображенного на фото человека, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (029) 392−45−71, 8 (029) 381−86−03, 8 (029) 775−84−71, 8 (029) 356−02−40, 8 (017) 226-20-93 или 102.

Конфиденциальность гарантируется.

Как сообщалось ранее, пострадавший — студент первого курса одного из минских вузов, он госпитализирован. По факту нападения возбуждено уголовное дело.