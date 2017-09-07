|
Милиция ищет мужчину, который может быть причастен к нападению на студента. Опубликовано фото
08.09.2017 18:22 — Новости Общества | Tut.by
Столичная милиция опубликовала снимки мужчины, которого подозревают в
8 сентября примерно в 08.00 в милицию поступил звонок о том, что у общежития на улице Бобруйской в Минске неизвестный ударил ножом в шею 18-летнего студента.
— Информации, что преступник имел личные мотивы или неприязненное отношение к потерпевшему, не имеется. Оперативники предполагают, что преступление было совершено внезапно, без явных причин и конфликтных ситуаций, которые могли этому предшествовать, — сообщают правоохранители.
В ходе отработки прилегающей территории милиционеры получили снимки гражданина, «возможно причастного к преступлению».
Приметы подозреваемого: на вид 25−30 лет, рост около 180 см. Был одет во все черное, при себе имел рюкзак.
Всех, кто располагает информацией о случившемся или узнал изображенного на фото человека, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (029) 392−45−71, 8 (029) 381−86−03, 8 (029) 775−84−71, 8 (029) 356−02−40, 8 (017) 226-20-93 или 102.
Конфиденциальность гарантируется.
Как сообщалось ранее, пострадавший — студент первого курса одного из минских вузов, он госпитализирован. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Незнакомец беспричинно ударил парня ножом в шею. И до сих пор где-то скрывается.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии