В Пружанах задержан священник, который пытался сбыть поддельные деньги

В одном из банков Пружан был задержан настоятель храма одной из деревень Пружанского района. Он пытался обменять купюру, которая оказалась поддельной.



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Священник предъявил к обмену купюру достоинством 5000 российских рублей. Она оказалась фальшивкой.

— Настоятель пояснил, что купюру он взял из пожертвований прихожан и что она поддельная — не знал, — рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Тем не менее купюра изъята, а по данному факту возбуждено уголовное дело.