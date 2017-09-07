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В Пружанах задержан священник, который пытался сбыть поддельные деньги

08.09.2017 18:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В одном из банков Пружан был задержан настоятель храма одной из деревень Пружанского района. Он пытался обменять купюру, которая оказалась поддельной.


Фото взято с сайта: sb.by

Священник предъявил к обмену купюру достоинством 5000 российских рублей. Она оказалась фальшивкой.

— Настоятель пояснил, что купюру он взял из пожертвований прихожан и что она поддельная — не знал, — рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Тем не менее купюра изъята, а по данному факту возбуждено уголовное дело.

 
 
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Настоятель объяснил, что взял купюру из ящика для пожертвований. Тем не менее, возбуждено уголовное дело.

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