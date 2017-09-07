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Несанкционированная акция оппозиции проходит в Минске

08.09.2017 18:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 сен – Sputnik. Несанкционированная акция оппозиции против белорусско-российских учений "Запад-2017" проходит на Октябрьской площади в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Несанкционированная акция оппозиции проходит в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Макей: Западу не нужна объективная информация об учениях "Запад-2017"

Митинг организовал один из оппозиционных политиков Николай Статкевич. Принять участие в мероприятии решил и другой политик – поэт Владимир Некляев. 

Ко времени начала митинга на Октябрьской площади собрались несколько десятков человек, включая журналистов. 

Предполагается, что несанкционированная акция состоится под лозунгами против учений "Запад-2017", которые пройдут 14-20 сентября. 

Организаторы не подавали заявку в Мингорисполком для согласования проведения акции. В то же время сотрудники правоохранительных органов никак не вмешиваются в происходящее на площади.

Как ранее заявляла оппозиция, участники митинга планируют пройти коротким шествием по проспекту Независимости. 

Учения "Запад" будут проведены для проверки боеготовности армий Беларуси и России. Участие в них примут 13 тысяч военнослужащих, из них три тысячи – из РФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Участники митинга выступают против проведения белорусско-российских военных учений "Запад-2017".

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