Несанкционированная акция оппозиции проходит в Минске

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Несанкционированная акция оппозиции против белорусско-российских учений "Запад-2017" проходит на Октябрьской площади в Минске, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей: Западу не нужна объективная информация об учениях "Запад-2017"

Митинг организовал один из оппозиционных политиков Николай Статкевич. Принять участие в мероприятии решил и другой политик – поэт Владимир Некляев.

Ко времени начала митинга на Октябрьской площади собрались несколько десятков человек, включая журналистов.

Предполагается, что несанкционированная акция состоится под лозунгами против учений "Запад-2017", которые пройдут 14-20 сентября.

Организаторы не подавали заявку в Мингорисполком для согласования проведения акции. В то же время сотрудники правоохранительных органов никак не вмешиваются в происходящее на площади.

Как ранее заявляла оппозиция, участники митинга планируют пройти коротким шествием по проспекту Независимости.

Учения "Запад" будут проведены для проверки боеготовности армий Беларуси и России. Участие в них примут 13 тысяч военнослужащих, из них три тысячи – из РФ.