Вместо дизель-поездов из Минска в Гудогай будут следовать электрички

С 16 сентября по маршруту Минск — Молодечно — Гудогай назначены прямые электропоезда. Теперь пассажиры смогут попасть в конечный пункт по одному билету и без пересадки. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ранее доехать из столицы до приграничной станции Гудогай (вильнюсское направление) можно было на дизель-поезде. Теперь участок полностью электрифицировали. Он связывает Минский и Гродненский регионы: города Ошмяны, Сморгонь, Молодечно, Заславль, Минск и прилегающие к ним населенные пункты.

Транспортники обращают внимание, что до 20 декабря электрички будут ходить по одному графику, и в это время будет изучаться мнение пассажиров. После этой даты, с учетом их пожеланий, будет составлен новый график на 2017/2018 год.

Кроме того, из-за продления маршрута следования электричек до Гудогая частично изменится расписание электричек на участках Минск — Молодечно и Молодечно — Гудогай.

В итоге до 20 декабря по рабочим дням из Минска в направлении Гудогая поезда будут отправляться в 4.39, 6.25, 14.05, 16.21, 18.05 и прибывать на конечную станцию соответственно в 7.22, 9.42, 17.20, 19.32 и 20.39. При следовании в обратном направлении со станции Гудогай — в 4.31, 5.54, 8.21, 17.46, 20.17, 21.06. Прибытие в Минск соответственно в 7.29, 9.18, 11.10, 20.56, 22.54, 23.55.

Для удобства пассажиров поезда отправлением в 8.21 со станции Гудогай и в 18.05 со станции Минск-Пассажирский будут ускоренными.

По выходным дням дополнительно будет курсировать еще одна пара поездов Минск (11.11) — Гудогай (14.25) и Гудогай (15.21) — Минск (18.33).

Продажа билетов уже осуществляется. Стоимость проезда из Минска до Гудогая — 2 рубля 45 копеек.