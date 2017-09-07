Коррупция в Беларусбанке: в чем виновны Господарик и Цырто

МИНСК, 8 сен — Sputnik. Топ-менеджеры Беларусбанка Геннадий Господарик Николай Цырто признаны виновными и приговорены к 16 с половиной годам (на двоих) лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили Sputnik в пресс-службе Верховного суда Беларуси .

В пятницу суд Центрального района столицы вынес приговоры по резонансному делу в отношении экс-банкиров.

Господарику — 7,5 лет

Напомним, бывший зампред Беларусбанка Господарик был задержан с поличным при получении взятки в размере 14 тысяч долларов в июне прошлого года. Следствие установило, что топ-менеджер получил взятки на протяжении пяти лет (с 2010 по 2015 годы). За это время Господарик "заработал" 215 тысяч долларов.

Суд признал Господарика виновным сразу по ч.2 ст.430 и ч.3 ст.430 УК РБ и приговорил его к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, у Господарика конфискуют имущество, а также лишат его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок пять лет. Суд также постановил взыскать с подсудимого почти 388 тысяч рублей.

Цырто — девять лет

Еще одному фигуранту дела — бывшему начальнику управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка Николаю Цырто суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима . Он также, как и Господарик, лишится своего имущества и права занимать определенные должности на протяжении пяти лет. Кроме того, суд взыскал с него почти 788 тысяч рублей.

Цырто признан виновным сразу по ч.3 ст.424, ч.3 ст.430, ч.5 ст.16 и ч.2 ст.431, ч.2 ст.431 УК.

Вместе с тем, по информации белорусских СМИ Цырто намерен обжаловать приговор, который пока в законную силу не вступил.

В день вынесения приговора Господарику и Цырто суд Московского района Минска начал рассматривать дело еще одного топ-менеджера Беларусбанка Анатолия Боговика , занимавшего должность исполнительного директора банка. Он долгое время руководил расчетным центром банковских пластиковых карт Беларусбанка.