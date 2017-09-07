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Коррупция в Беларусбанке: в чем виновны Господарик и Цырто
08.09.2017 19:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен — Sputnik. Топ-менеджеры Беларусбанка Геннадий Господарик Николай Цырто признаны виновными и приговорены к 16 с половиной годам (на двоих) лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили Sputnik в пресс-службе
В пятницу суд Центрального района столицы вынес приговоры по резонансному делу в отношении экс-банкиров.
Господарику — 7,5 лет
Напомним,
Цырто — девять лет
Еще одному фигуранту дела — бывшему начальнику управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка Николаю Цырто
Цырто признан виновным сразу по ч.3 ст.424, ч.3 ст.430, ч.5 ст.16 и ч.2 ст.431, ч.2 ст.431 УК.
Вместе с тем, по информации белорусских СМИ Цырто намерен обжаловать приговор, который пока в законную силу не вступил.
В день вынесения приговора Господарику и Цырто суд Московского района Минска
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Суд удовлетворил наказание, на котором настаивало государственный обвинитель.
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