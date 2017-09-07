Мужчина, убивший свою 95-летнюю бабушку в Кобрине, намеревался скрыться за рубежом

Управление Следственного комитета по Брестской области расследует дело об убийстве с особой жестокостью пенсионерки в Кобрине. Подозреваемый — ее 35-летний внук, сообщает БелаПАН.

Мужчина подозревается в том, что в ночь на 5 сентября в кобринской квартире по месту жительства поссорился со своей 95-летней бабушкой и нанес ей множество ударов по различным частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Сообщение о смерти пенсионерки поступило в этот день вечером в скорую помощь от ее дочери, которая обнаружила мать мертвой.

Прибывшим медикам и следственно-оперативной группе дочь пенсионерки рассказала, что не являлась очевидцем произошедшего, и предположила, что мать могла получить повреждения при падении. Ее 35-летнего сына (внука убитой) в это время дома не было.

При проведении судебно-медицинской экспертизы было установлено, что гибель женщины носит криминальный характер.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел задержали в Гомеле 35-летнего внука убитой, который намеревался скрыться от уголовного преследования. Туда он выехал с целью последующего выезда за пределы Беларуси.

Сейчас мужчина содержится в ИВС Кобринского РОВД, с ним работают следователи. По словам задержанного, он находился в состоянии алкогольного опьянения, дома был с бабушкой вдвоем.

Возбуждено уголовное дело по п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство престарелого, с особой жестокостью). Санкция статьи — вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.