Смертность от болезней системы кровообращения в Беларуси в два раза превышает показатели в ЕС

Смертность от болезней системы кровообращения в Беларуси более чем в два раза превышает показатели в ЕС, сообщила проректор по учебной работе Белоруской медицинской академии последипломного образования Татьяна Калинина 8 сентября на II Международном медицинском форуме в Минске.

По ее словам, в стране ежегодно от болезней системы кровообращения умирает примерно 66,5 тыс. человек (700,3 на 100 тыс.), в том числе 7,5 тыс. — в трудоспособном возрасте (139,7 на 100 тыс. трудоспособного населения).

От заболеваний сердца ежегодно гибнет 32 тыс. мужчин (719,7 на 100 тыс. мужского населения) и 3,5 тыс. женщин (683,4 на 100 тыс. женского).

«Сама интенсивность показателя смертности от болезней системы кровообращения говорит о том, что есть проблема с качеством оказания медпомощи, — сказала Калинина. — Это вопиюще высокие показатели, мы имеем неутешительную статистику по этим заболеваниям. Есть объективные причины, но есть проблема того, что в должной мере не контролируется оказание помощи при этих состояниях».

Калинина является членом лечебно-контрольного совета Минздрава, который занимается оценкой состояния и качества медицинской помощи в стране и контролирует ее соответствие протоколам диагностики и лечения, утвержденным в установленном порядке.

Она отметила, что около 80% рассматриваемых на совете фактов ненадлежащего оказания услуг связаны с неудовлетворительным качеством организации медицинской помощи. Случается, что бригады скорой помощи приезжают на вызов без необходимого оснащения, например дефибрилляторов. «Это дефект качества. Выпуская бригаду на вызов, руководитель должен прежде всего обеспечить ее необходимым оборудованием. Не хватает средств — нужно бить во все колокола. Сегодня, слава богу, нет ситуации, когда дают деньги только на бензин. О какой организации можно говорить, если бригада выезжает без дефибриллятора? Зачем туда поехали? Может, такси проще отправить?»

Не всегда выдерживаются сроки, в течение которых должно начаться лечение в стационаре, а контроль качества происходит рутинно — в виде оценки документации, «без оценки достоверности того, что есть в документации».

Калинина рекомендовала руководителям учреждений здравоохранения просматривать не только письменные документы, когда возникает критическая ситуация, но и видеозапись из приемного покоя и отделений.

"Юристы нас научили, что мы должны вести документацию грамотно, и это делается. Однако отсмотреть по факту в текущем режиме — это действенный контроль качества. Контроль должен быть в постоянном режиме", — сказала она.