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Пропавшую больше трех недель назад в Лунинецком районе учащуюся колледжа нашли
08.09.2017 21:46 — Новости Общества | Tut.by
Пропавшую в Лунинце учащуюся колледжа, которая ушла из дома после ссоры с матерью, нашли в Барановичах, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Девушку нашли в Барановичах. «За ней выехали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Лунинецкого РОВД, чтобы привезти домой», — сообщили в УВД.
С заявлением
Девушка учится в Лунинецком государственном профессионально-техническом колледже сельскохозяйственного производства. До сих пор на учете в инспекции по делам несовершеннолетних она не состояла.
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"За ней выехали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Лунинецкого РОВД, чтобы привезти домой", - сообщили в УВД.
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