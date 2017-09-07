Пропавшую больше трех недель назад в Лунинецком районе учащуюся колледжа нашли

Пропавшую в Лунинце учащуюся колледжа, которая ушла из дома после ссоры с матерью, нашли в Барановичах, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Девушку нашли в Барановичах. «За ней выехали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Лунинецкого РОВД, чтобы привезти домой», — сообщили в УВД.

С заявлением о пропаже несовершеннолетней дочери в милицию 4 сентября обратилась жительница деревни Цна. Женщина сообщила, что ее дочь ушла из дома еще две недели назад. Перед этим они поругались из-за того, что мать высказала недовольство образом жизни дочери. Поскольку подобные ситуации случались в семье и раньше, женщина до последнего надеялась, что дочь вернется сама.

Девушка учится в Лунинецком государственном профессионально-техническом колледже сельскохозяйственного производства. До сих пор на учете в инспекции по делам несовершеннолетних она не состояла.