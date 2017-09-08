В Гомеле показательно судили уклониста от армии, который 26 раз привлекался к ответственности

Прокуратура Гомельского района совместно с районным судом 8 сентября провела выездное заседание в здании военкомата. На процесс были приглашены все призывники в возрасте от 18 до 27 лет, проживающие в Гомельском районе. Состоялось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителя деревни Галеевка 1992 года рождения, за уклонение от мероприятий призыва.





Обвиняемый подвергнут аресту сроком на два месяца и взят под стражу прямо в зале военкомата. Санкции статьи 435 УК (уклонение от мероприятий призыва) предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы. В данном случае была избрана мера наказания в виде ареста, так как молодой человек с 2013 года 26 раз привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, появление в пьяном виде в общественном месте, нарушение правил дорожного движения. Штрафы он не оплачивал.

В 2016 году в отношении парня уже возбуждали уголовное дело за уклонение от армии, но оно было прекращено, так как не было установлено, что молодой человек был надлежащим образом уведомлен о призыве. Его искали, приходили по месту жительства, но мать отвечала, что сын на заработках в России. Удалось установить, что парень на самом деле работал у частника в Житковичском районе, но в телефонном разговоре сообщил, что не может явиться в военкомат, так как работодатель его не отпускает. Назвать своего работодателя отказался.

— Сегодня некоторые молодые люди забывают, что служба в армии — обязанность, прописанная в законодательстве. Они легкомысленно не являются на мероприятия призыва, думают, что в случае уголовного преследования отделаются штрафами. Но данный случай был показательным для тех, кто решил откосить от армии, — заявил прокурор Гомельского района Владислав Жураковский.

В Гомельском районе в 2015 году было возбуждено семь уголовных дел по статье 435 УК, в 2016-м — восемь, с начала 2017 года — два дела. По статистике в районе из 300 призывников примерно 10% не являются сразу по повесткам.

5 сентября вступил в силу приговор в отношении 26-летнего жителя Столинского района Брестской области, который также уклонялся от призыва и был оштрафован на 150 базовых величин (3450 рублей).