Сегодня Минск празднует 950-летие

Сегодня Минск отмечает 950-летие. Рассказываем, где пройдут основные мероприятия, как будет работать транспорт и почему День города празднуют именно осенью.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Почему второе воскресенье сентября

Впервые Минск упоминается в летописях 3 марта 1067 года, когда была битва на Немиге. Правда, весной день рождения города отмечают лишь номинально, а основное празднование проходит во второе воскресенье сентября. Именно такую дату определили в 2002 году по инициативе экс-главы столицы Михаила Павлова и экс-председателя Мингорсовета Владимира Папковского.

«Минск празднует День города в пору золотой осени, когда заканчиваются летние ремонты улиц, площадей, домов, когда возвращаются с каникул школьники и студенты, […]. Сентябрь — время уборки урожая, и наши постоянные надежные поставщики — крестьяне Беларуси, а также их коллеги из других стран — демонстрируют на минских ярмарках, на прилавках городских рынков и магазинов богатейший выбор товаров земли. Ранняя осень — это время праздников, посвященных Богородице, а именно она является небесной покровительницей города, и ее облик — на гербе Минска. Поэтому день города — это еще и дань уважения женскому, материнскому, божественному началу наших символов», — обосновывали они свое решение в газете «Вечерний Минск».

Правда, не обходилось без исключений и тут. Например, из-за президентских выборов в 2016 году День города отпраздновали на одну неделю раньше.

Где праздновать и как будет работать транспорт

В субботу праздничные мероприятия пройдут во всех девяти районах Минска, но главные события как обычно будут в центре.

В 10.00 возле Дворца спорта начнется праздник хлеба во время которого будет представлен 250-килограммовый торт. Им в 13.00 будут угощать всех желающих. В 11.30 на перекрестке Победителей и Машерова стартует рыцарский фестиваль, в 20.00 возле Дворца спорта выступит J-Морс с президентским оркестром, а закончится все салютом в 23 часа.

Традиционно своя программа будет в субботу и в Верхнем городе, где с 12 до 23 часов пройдет фестиваль искусств белорусов мира. Кроме того, с 16 до 20.00 над столицей пролетят десятки воздушных шаров. Еще раз перечитайте наш гид по празднику , чтобы ничего не пропустить.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В День города предпримут особые меры безопасности. Так, чтобы большегрузный транспорт не мог въехать в места скопления людей, к основным точкам празднования подъезды перекроют. На входах в места массовых гуляний установят контрольно-пропускные пункты. Обещают, что количество КПП будет достаточным, чтобы не возникало очередей.

Добраться до мест гуляний на транспорте будет удобнее, чем в обычный выходной. В субботу с 9 до 23 увеличат количество автобусов № 1, 69, 73, 91, 100, троллейбусов № 46 и трамваев № 4. После салюта транспорта из центра пустят еще больше, а метро с 20 до 24 часов будет ходить с интервалом всего три минуты.

В субботу изменится график работы транспорта не только в центре. Так, в связи с соревнованиями на улице Столетова и переулке Козлова с 12.30 до 14.00 поменяется движение транспорта в районе «Парка экстремальных видов спорта». Некоторые маршруты пойдут в объезд, некоторые — до разворотного кольца «Академическая». Подробнее об этом можно узнать по ссылке .

В воскресенье в центре города будет проходить Минский полумарафон. В связи с этим многие улицы перекроют, а общественный транспорт пустят в объезд. Более подробно прочитать об этом можно вот тут .