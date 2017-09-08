«І ў дождж, і ў спеку, у сцюжу, ой, працуе як натужна» — это строчки из стихотворения жильцов 97-го дома на проспекте Победителей в Минске. Его они посвятили своему дворнику — Анне Десюкевич. На днях женщина выиграла в конкурсе «Лучший дворник» Центрального райони и получила в качестве приза поездку в Италию. Накануне 950-летия Минска мы сходили на смену к Анне Владимировне и посмотрели, как обычный человек за 350 рублей в месяц делает свой двор и город чистым.





У конкурса была простая цель: напомнить минчанам о тех, людях, которые делают дворы Минска чище. Он стартовал 1 мая и изначально в нем участвовало около 40 дворников. Пока такой конкурс проводил только Центральный район.

На одном из этапов в группе «Вконтакте» администрации района прошло голосование. По отзывам минчан выбрали лучших дворников, так в финал вышло 20 человек. Среди них была и Анна Десюкевич. За ней закреплен 97-й дом на проспекте Победителей. Голосов в социальной сети у нее было не так много, но параллельно работу оценивало и руководство района. Приходили без предупреждений в любое время и проверяли, насколько чисто во дворе, общались с местными жителями. И по итогам победителем выбрали ее .





6 сентября Анну Десюкевич дипломом наградил глава Центрального района Игорь Бузовский. Также дворник получит в подарок семидневный тур Рим-Венеция-Неаполь.

На следующий день после награждения мы сходили на смену к Анне Владимировне и поговорили с ней о ее семье, жильцах и о работе.

«Подружка говорит: „Приходи к нам, попробуешь!“. Вот я и пришла»

Лучший дворник района встречает нас ранним утром уже за работой. Мы приходим к дому в 6.45, а Анна Владимировна к этому времени уже успела выкатить все мусорные контейнеры из подъездов и подметает двор. При этом смена у нее начинается только в 7 утра.





На Анне Владимировне форма, волосы аккуратно уложены. Женщина говорит, что встала в 5.30, но живет в соседнем доме, поэтому дорога на работу много времени не занимает. Мы распрашиваем о конкурсе и Анна Владимировна скромно рассказывает о себе. Говорит, что она на такой подарок не рассчитывала и в Италию поедет в первый раз в жизни.

Сейчас женщине 60, у нее большая семья и скоро родится пятый внук. Работать дворником в ЖЭУ-4 она пришла 10 лет назад. До этого трудилась в торговле. Но, признается, что здоровье в последние годы было уже не то. Работать стало непросто.

— Стали привозить много товара, зрение испортилось, а нужно было и за документами следить. Хотелось уже куда-нибудь перевестись, у меня тут подружка работала, говорит: «Приходи к нам, попробуешь». Вот я и пришла.





От жильцов — стихи и подарки по праздникам

Анна Владимировна вспоминает, что поначалу работать дворником было сложно, но постепенно втянулась.

— То, что раньше казалось непростым, сейчас кажется, что так и должно быть. Даже нравится — я же на улице работаю, свежо. Но зимой, конечно, не так приятно. И контейнеры эти тяжелые. Но у нас очень хорошие жители в доме. Есть ребята молодые, помогают, если снегопад обильный. Если нет — я сама справляюсь.

Анна Владимировна рассказывает, что зимой как заметет — парни из дома говорят: «Дайте нам лопаты, сами уберем».

— В Хавьер и Даниеллу бригада мальчиков из подъездов всегда поможет, — улыбается женщина.





Жильцы, выходящие из подъезда, с дворником здороваются. «Вот это правильно!», — говорит одна из женщин, увидев, что их Анной Владимировной интересуются журналисты.

Анна Владимировна показывает нам стихотворение на белорусском языке, которое про нее написали жильцы. Там есть такая строфа.

«Гэта праца — цяжкі труд.

Убіраць за намі бруд,

А яна стараецца

Зрання завіхаецца".

Дворник говорит, что люди тут отзывчивые, поздравляют с праздниками, на 8 марта дарят шоколадки.

Пока Анна Владимировна убирается в подъезде, в него заходит мужчина с собакой. Интересуемся, убирают ли на улице за своими питомцами такие жильцы.





— Они у нас сознательные, замечания даже не сделаешь. Раньше были проблемы, а сейчас уже ходят с пакетиками. Но иногда все же приходится убирать за некоторыми псами, такова работа дворника.

А мусорят во дворе или в подъезде в основном те, кто приходит сюда из других домов, — добавляет женщина.

«Пол мою почаще — там же столько людей ходит!»

Работает Анна Владимировна с 7 до 11 утром, потом обед и снова за работу. Выходной — один раз в неделю. Алгоритм такой: выкатить все контейнеры, убрать придомовую территорию, расчистить дороги от листвы и мусора, убрать детскую площадку. Раз в месяц нужно вымыть лестницу и подъезд. Но подметать и мыть первый этаж приходится чаще.

— Рекламки каждый день собираю, пол мою почаще — там же столько людей ходит! Если работать только по указанному графику, то получится хуже, грязи придется убирать больше.

Об оплате говорит скромно. Но признается, что премии, редко, но бывают.

— Оплата маленькая, каждый месяц по-разному. Ну 350 выходит.





Мы проходим к служебному помещению у первого подъезда, где дворник хранит все свои вещи: форму, зимние плащи, метелки, грабли для листвы и ящик с песком. Место выглядит аккуратно и чисто. Но это не бытовое помещение, а мусорокамера.

«Бытовка находится подальше, но мне здесь удобнее — потому что близко к дому», — объясняет Анна Владимировна.

В это время поддержать дворника приходит мастер ЖЭУ Валентина. Она говорит, что после награждения от волнения и внимания журналистов у Анны Владимировны поднялось давление.

— Все думают, что здесь чисто само по себе. Но она одна все дорожки и вокруг дома выметает.

«Я просто такой человек — лучше буду убираться, чем рассказывать что-то», — скромничает лучший дворник столицы.



