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Минск продолжает праздновать День города

09.09.2017 00:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 сен — Sputnik. Празднования Дня города Минска продолжатся в субботу серией масштабных мероприятий и гуляний.

Минск продолжает праздновать День города
© Фото: Журнал "Беларусь"
Минск и минчане 1960-х: полвека назад город отмечал 900-летие
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В этом году с момента первого упоминания Минска в летописях исполняется 950 лет. Свой юбилей белорусская столица отмечает размашисто уже несколько дней.

Один из основных дней празднования 950-летия Минска — суббота. Именно на этот день запланированы фестиваль уличной культуры и спорта, праздничная концертная программа у Дворца спорта и ряд других мероприятий.

Смотрите подробную афишу мероприятий в честь Дня города в инфографике Sputnik >>

Продолжат праздновать День города и в воскресенье — 9 августа запланированы сразу два крупных события: Минский полумарафон и "День танкиста". Sputnik выступает информационным партнером этих мероприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятия по случаю 950-летия столицы проходят уже несколько дней

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