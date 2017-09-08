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Минск продолжает праздновать День города
09.09.2017 00:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен — Sputnik. Празднования Дня города Минска продолжатся в субботу серией масштабных мероприятий и гуляний.
© Фото: Журнал "Беларусь"
В этом году с момента первого упоминания Минска в летописях исполняется 950 лет. Свой юбилей белорусская столица отмечает размашисто уже несколько дней.
Один из основных дней празднования 950-летия Минска — суббота. Именно на этот день запланированы фестиваль уличной культуры и спорта, праздничная концертная программа у Дворца спорта и ряд других мероприятий.
Продолжат праздновать День города и в воскресенье — 9 августа запланированы сразу два крупных события: Минский полумарафон и "День танкиста". Sputnik выступает информационным партнером этих мероприятий.
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Мероприятия по случаю 950-летия столицы проходят уже несколько дней
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