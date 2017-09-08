Минск продолжает праздновать День города

МИНСК, 9 сен — Sputnik. Празднования Дня города Минска продолжатся в субботу серией масштабных мероприятий и гуляний.

В этом году с момента первого упоминания Минска в летописях исполняется 950 лет. Свой юбилей белорусская столица отмечает размашисто уже несколько дней.

Один из основных дней празднования 950-летия Минска — суббота. Именно на этот день запланированы фестиваль уличной культуры и спорта, праздничная концертная программа у Дворца спорта и ряд других мероприятий.

Смотрите подробную афишу мероприятий в честь Дня города в инфографике Sputnik >>

Продолжат праздновать День города и в воскресенье — 9 августа запланированы сразу два крупных события: Минский полумарафон и "День танкиста". Sputnik выступает информационным партнером этих мероприятий.