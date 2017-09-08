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Неожиданный прогноз, астрологическая карта Минска и дачка для тещи - интересное за вчера

09.09.2017 08:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Страшно говорить об этом вслух, но осень временно всё — в Беларусь возвращается лето: в выходные и понедельник кое-где будет до +29°С!


ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко встретился с владельцем «Короны» Павлом Топузидисом. Тот рассказал, что скоро построит супермаркет в Шклове, да и в целом планирует заняться торговлей на селе. «Товар, который есть в Минске, он должен быть доступен для наших сельчан», — попросил бизнесмена президент.

Мы узнали, что Надежда Котковец больше не заместитель управляющего делами президента. А вот почему ее отправили в отставку — пока не известно.

Шестерым литовским депутатам, которые намеревались 11 сентября принять участие в мероприятии белорусской оппозиции, отказали в белорусских визах. Вернее, как говорит наш МИД, не совсем отказали и не совсем в белорусских. Ну и, если уж очень надо, есть «безвиз».

Власти снова проиндексировали тарифы на некоторые ЖКУ: где-то на воду и канализацию, где-то — отчисления на капремонт.

У берегов Мексики произошло серьезное землетрясение: жертвами стали 34 человека, есть угроза цунами. Будем следить.

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Президент оценил уровень хоккеистов чемпионата Беларуси: «Не надо никого уговаривать. Мне говорят: „Ах, мало платим хоккеистам! Они все поедут“. Слушайте, кому наш хлам нужен?» Ну и далее — так же жестко.

Министр образования прокомментировал вопросы, которые возникают в школах, перешедших на новый график работы — с 9 утра. Посетовал заодно, что «не может министр стоять в каждой школе и определять, как составить расписание, как организовать подвоз и т.д.» А мы, кстати, посмотрели, во сколько дети приходят в школу, где занятия начинаются в 9 утра, и чем они занимаются до начала уроков.

Суд вынес приговор топ-менеджерам Беларусбанка Господарику и Цырто — они должны выплатить государству около 600 тысяч долларов. Правда, родственники заявляют, что будут обжаловать. А еще вчера начался суд над еще одним топ-менеджером того же банка — за взятку в 94 тысячи долларов.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вы верите в гороскопы? Тогда готовьтесь к переезду. Тогда вы должны это знать: по мнению астрологов, Минск разделен на 12 секторов по числу знаков зодиака. Каждому сектору соответствует свой знак. Например, Овнам лучше жить в Курасовщине, а работать в Новинках. Рыбы же могут добиться наибольшего успеха в районе Уручья. А какие самые подходящие районы для ваших жизни, отдыха, работы и знакомств?

А у нас — очередные истории домов и горожан в рубрике «Окнами на Проспект». В этот раз рассказываем о «генеральском доме» — это две сталинки между площадью Калинина и бульваром Толбухина. Но воспринимаются они цельно — соединены арками.


И ни в коем случае не пропустите наше прекрасное интервью с американским дипломатом Джеймсом Коллинзом, который представлял интересы США в Москве в переломные моменты современной истории России. Говорили о многом: как изменились Россия и Владимир Путин за 20 лет, почему невозможен передел мира между ним и Дональдом Трампом, могли ли большие державы избежать войны в Украине, почему «быть европейцами» значит больше, чем просто «не быть русскими», и как сегодня нужно вести себя Беларуси.

Ну ничего невозможного в мире нет! На небольшом участке за три недели отпуска и 8 тыс. рублей зять с другом построили для тещи прекрасный дачный домик. Очень мило получилось!

Все новости пятницы, 8 сентября


Кстати. В эти выходные Минск отмечает День города, здесь пройдет полумарафон (бежишь? тогда прочитай эту "напоминалку"), на «Линии Сталина» — День танкиста, в Лиде — праздник пива… А шоу поющих фонтанов уже прошло - было вау! Как же разорваться-то?! В общем, верим, что вам улыбнется солнце, и предлагаем обзор событий на любой вкус и кошелек. Веселитесь вместе с нами!

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Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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В эти выходные Минск отмечает День города, на "Линии Сталина" - День танкиста, в Лиде - праздник пива… Как же разорваться-то?!

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