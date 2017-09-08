В этом году участники конкурсов «Лучшее ветеранское подворье» и «Лучшее молодежное подворье» подвели итоги вместе

Мероприятие прошло в читальном зале Копыльской районной центральной библиотеки им. А. Астрейко. В этом году конкурс «Лучшее ветеранское подворье» — юбиляр, которому исполнилось 10 лет. Надо отдать должное, что популярность этого мероприятия только растет, а все хозяева приусадебных участков всегда радуют своими новыми идеями, в которые они вкладывают силы и душу.





Как повелось, выбрать лучших из лучших (а выделялись своей оригинальностью практически все) не так просто. Но и номинаций в конкурсе стало намного больше. Если касаться цифр, то в этом году в нем принял участие 61 хозяин, 25 — впервые.

В качестве почетных гостей присутствовали главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена Карпеленя, председатель районного объединения профсоюзов Галина Лукашевич и начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Светлана Бахта.





Ведущие мероприятия — сотрудники Копыльской районной центральной библиотеки им. А. Астрейко Людмила Носевич и Татьяна Гнетько — предоставили слово председателю районного Совета ветеранов, председателю жюри конкурса «Лучшее ветеранское подворье» Казимире Николаевне Гончар. Она выразила благодарность всем, кто принимает активное участие в озеленении и благоустройстве своих подворий, но самое главное — никогда не останавливается на достигнутом.

Три главных призовых места заняли участники, по праву их заслужившие. Первое место присудили новичку конкурса — Анне Станиславовне Кандыбович из поселка Заболотье. Она работала секретарем-машинистом, а также специалистом по кадрам ПУП «Бобовня». Второе место заняла Анна Алексеевна Торик из агрогородка Ванелевичи, которая работала в Чижевской участковой больнице, а затем много лет в СПК «Ванелевичи». Третье место — у Ларисы Николаевны Варчени из Блевчиц, которая трудилась счетоводом-бухгалтером в ОАО «Тимирязевский», а затем заведующей фермой. Она также впервые участвует в конкурсе.





В номинации «Лучшее подсобное хозяйство» победителем признан Николай Карлович Даркин из агрогородка Семежево, а в номинации «Лучшее подворье по эстетическому оформлению» ― Галина Михайловна Кравченко из деревни Слобода-Кучинка.

«Оригинальность и цветовое оформление по-дворья» — так называется номинация, в которой победителем вышла Нина Михайловна Макавчик из деревни Душево, а вот в «Использовании национальных традиций в оформлении подворья и дома» лучшей признана усадьба Веры Андреевны Черкас из Мажи.

Нина Петровна Торчило из Душево второй год побеждает в номинации «Сельское подворье высокой культуры». А в разделе «Лучший хозяин и хозяйка» отличилась семья Желенговских из агрогородка Потейки.





Победителем в номинации «Городское подворье высокой культуры» назван Николай Николаевич Малевич из Копыля; «Образцовая территория в г. Копыле» — Анна Степановна Нестерчик; «Стиль и гармония подворья» — Зинаида Ивановна Калевич из Печуран; «Моя любимая дача» — Нина Семеновна Калацкая (из д. Углы); «Лучший двор, лучший цветник» — Мария Степановна Римашевская из деревни Андросовщина.

Победителем в номинации «Лучшее подворье ветерана Великой Отечественной войны» стал Эдуард Степанович Микулич из Бобовни.

Определено «Лучшее подворье председателя ветеранской организации». В этой номинации победила Тамара Александровна Крепская из деревни Выгода.

«За активное и многолетнее участие в конкурсе» отмечена Нина Ивановна Иванова из д. Преснаки. Уже девятый год она участвует в конкурсе.

Всех победителей поощрили ценными подарками. Приняли участие в финансировании конкурса и наградили победителей многие общественные объединения, предприятия и организации. Так, профсоюзный комитет работников госучреждений поощрил Елену Ивановну Скрыган, дачный участок которой находится в д. Великая Раевка.





ЦБУ №609 ОАО «АСБ Беларусбанк» подготовил ценный подарок участнице конкурса — Нине Ярославовне Калевич из агрогородка Лесное.

Не осталась в стороне от проведения конкурса и первичная профсоюзная организация Копыльского РУПС. Награду вручили Ирине Ивановне Беганской из д. Вошкаты.

Иван Константинович Дылевский из Тимковичей получил сувенир от первичной профсоюзной организации автопарка №21.

Филиал «Великая Раевка» ОАО «Криница» также принял участие в финансировании конкурса и поощрил подарком Федора Федоровича Новика из В. Раевки.

После подведения итогов труда и творчества ветеранов эстафета перешла к молодому поколению — слово предоставили первому секретарю Копыльского РК ОО «БРСМ» Татьяне Дубовик, которая отметила, что в этом году участие в конкурсе приняло 20 молодых семей. Она выразила слова благодарности всем, кто, несмотря на загруженность на работе и в домашних делах, нашел время поучаствовать в конкурсе. Вместе с ней награды вручила председатель районного объединения профсоюзов Галина Лукашевич.

Победителем конкурса признана семья Максима и Светланы Сицких из агрогородка Новые Докторовичи. Далее — отметили лидеров в номинациях. Так, «лучшими озеленителями» стала семья Олега и Аллы Пятигорец из агрогородка Быстрица. В разделе «Сам себе хозяин» лучшей признана семья Михаила и Натальи Горбач из Семежево. «Мой дом — моя крепость» — в этой номинации первыми стали Владимир и Ольга Потоцкие из Старицы.

Для всех присутствующих прозвучали музыкальные номера в исполнении педагогов Копыльской детской школы искусств.

Павел ШЕИН

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