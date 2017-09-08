В Минске можно получить билеты бесплатно: объявлен розыгрыш на 3 концерта

Сегодня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где будет разыграно 3 абонемента на любые 3 концерта XII Международного фестиваля Юрия Башмета . Фестиваль пройдет с 27 сентября по 8 октября в Большом зале Белорусской государственной филармонии . Розыгрыш продлится с 9 до 15 сентября.





Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Сегодня стартовал розыгрыш, где разыграют 3 абонемента. Победители будут объявлены в приложении «Афиши» 15 сентября.

Для участия в розыгрыше вам необходимо: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Международный фестиваль Юрия Башмета проходит в Минске уже в 12-й раз. По приглашению художественного руководителя фестиваля, белорусского пианиста и дирижера Ростислава Кримера в белорусскую столицу съедутся выдающиеся музыканты из многих стран мира. Все мероприятия будут проходить в относительно небольших акустических залах без использования звукоусилительной аппаратуры, поэтому количество мест ограничено.

Фестиваль откроется 27 сентября гала-концертом из музыки Петра Ильича Чайковского. Специально для участия в нем впервые в полном составе (около 100 человек!) прибудет Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и его главный дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет. Организаторы пока не раскрывают всех подробностей программы. По нашим сведениям, в этот вечер ожидается какой-то сюрприз. Начало концерта в 20−00.

29 сентября в концертной программе «Легенды фортепиано» выступит российско-испанский пианист Алексей Володин. Это не просто виртуоз, а яркая и своеобразная артистическая личность. Он приезжает в Беларусь впервые и сразу же с сольным концертом. В программе — Метнер, Прокофьев и Рахманинов.

4 октября, опять-таки в Большом зале Белгосфилармонии, состоится концерт «От Баха до Пьяццолы. Гала-концерт солистов» с участием интернационального камерного оркестра East-West Orchestra под управлением его основателя и главного дирижера Ростислава Кримера. Его участники — лауреаты престижных международных конкурсов из различных стран Европы от Франции до России. Многие из них играют на раритетных инструментах. С оркестром выступят интересные и яркие солисты с мировыми именами — «королева аккордеона», 29-летняя «гламурная аккордеонистка» Ксения Сидорова (Латвия-Испания) — флейтист Массимо Мерчелли (Италия) и виолончелист Давид Герингас (Германия), который в 1970 году с блеском выиграл Международный конкурс имени Чайковского,. В программе — Бах, Шуман, Пьяццола.

И, наконец, 8 октября состоится концерт «Легенда на скрипке Страдивари», в котором будет солировать один из виднейших скрипачей современности Юлиан Рахлин. Это его первый приезд в Минск в качестве скрипача. На одной сцене с ним выступит Международный камерный оркестр East-West Orchestra под управлением Ростислава Кримера. В программе — Моцарт, Гайдн.

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Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!

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