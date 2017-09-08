ЭКСПО-2017 в Астане: 100-метровый стеклянный шар, электромобиль BMW и роботы-художники

В Астане закрывается ЭКСПО-2017. Чем удивляют страны на международной специализированной выставке, какие павильоны считаются самыми популярными и кто едет в Казахстан, чтобы увидеть выставку «Энергия будущего» — в материале TUT.BY.





— Размах выставки поражает, здания просто космические. Казахстан не бедная страна, раз смогла все это построить, — с американцем Аленом мы познакомились в очереди, когда пытались попасть в казахский сферический павильон «Нур Алем». Перед нами сотни людей, большинство из них, жители Казахстана. Туристы, конечно, есть, но их не так много.





Размах ЭКСПО-2017 действительно поражает. Выставка «Энергия будущего» обошлась стране в три миллиарда долларов и занимает площадь 350 футбольных полей. Фишкой стройки стал 100-метровый стеклянный шар «Нур Алем». Это и гордость казахов, и повод для нескончаемых дебатов: «Правда ли что стекло треснуло?». Почти сразу после открытия выставки его повредили рабочие, но затем быстро заменили.





— Мы уже заметили: самые пиковые дни — понедельник и пятница. Вечером в павильонах не протолкнуться, — рассказывают TUT.BY продавцы Ерсултан и Зере. — По нашим наблюдениям, 70−80% посетителей выставки это жители Казахстана, едут в Астану со всей страны.





Обойти гигантские павильоны за один день не получится. Здесь есть что посмотреть, чему удивится и что сфотографировать. Как правило, туристы начинают свое путешествие по «Энергии будущего» с гигантского павильона «Африка». Он самый пестрый, просторный и находится возле центрального входа.





Попадаешь туда и сразу переносишься на африканский рынок: на прилавках висят разноцветные и массивные украшения, кожаные сумки, деревянные маски, необычные барабаны…

— Для посетителей этот павильон рай. Тут столько сувениров можно купить! — смеются продавцы.





Тем не менее павильон Африки не входит в список самых популярных. Все-таки тема ЭКСПО-2017 заявлена как «Энергия будущего» и многие страны придумали целые световые и красочные шоу про альтернативные источники энергии. Самые эффектные, по нашему мнению, павильоны у Казахстана, Германии, Монако, Чехии, Швейцарии, Финляндии, Италии, Грузии, Турции и Катаре. Всего на ЭКСПО-2017 представлено 115 стран.

Для выставки княжество Монако разработало специальный запах моря

Чтобы попасть на выставку, нужно заплатить 10−15 евро и пройти через тщательный досмотр на входе. Здесь проверяют, как в аэропорту. Как рассказали TUT.BY сотрудники, которые работают на ЭКСПО-2017, чаще всего к ним едут туристы из Кореи, Японии и США.

— Буквально недавно мы познакомились с японцем, который посетил 98 стран и приехал в Астану. Он старается не пропускать ни одну выставку ЭКСПО, — говорит Ахмет.



Возле павильонов стоят необычные скамейки.

Это лето многие казахи провели, подстраиваясь под масштабную выставку. К примеру, школьники пришли сюда работать волонтерами, студенты — продавцами и консультантами павильона, многие семьи брали отпуск и приезжали в отпуск в Астану.

— Мы даже поменяли билеты на самолет, чтобы задержаться еще на 4 дня, — рассказывает Светлана, жительница Кустаная. — Хочется все рассмотреть, показать ребенку. Он под впечатлением, я тоже. Последний раз приезжала в Астану 10 лет назад, сейчас это уже другой город, который не узнать. Кругом высотные здания, торговые центры, большие гостиницы. Будет что рассказать родным дома.



Астану построили буквально за несколько лет.

Чтобы путешествие из одного павильона в другой не было утомительным, везде стоят своеобразные скамейки, здесь же можно подзарядить телефон и перекусить. Например, порция плова стоит 2,5 евро, сэндвич — около 2 евро, кофе — 1−1,5 евро.



В таких боксах можно отдохнуть и зарядить телефон.

— Обязательно сходите в павильон Кореи, — советовали все, с кем я общалась. Очередь сюда самая впечатляющая. Вечером она растянулась на сотни людей и два часа ожидания, зато в 10 утра сюда можно попасть без особых проблем.

— Держитесь крепче и не падайте, — предупреждают сотрудники павильона, когда зрители усаживаются перед большим экраном и свет гаснет.





Начинается шоу «Энергия будущего. Умная жизнь». Чтобы обратить внимание на проблему ограниченности ресурсов и использование солнечной энергии, корейцы сняли добротный мультик. Сюжет простой: вертолет терпит крушение, пилот пытается достать дизельное топливо, но встречает девушку, которая приводит его в город, где вместо пальм одни солнечные батареи. В какой-то момент мультфильм оживает и герои с экрана выпрыгивают прямо на сцену, зрители охают и крепче держаться за стул. После шоу каждому посетителю выдают планшет и проводят в инновационный лес. Подходишь ближе к дереву, нажимаешь на кнопку и узнаешь, как в Кореи ветрогенераторы дают электричество для домов и автомобилей. Зрители от такой интерактивности в восторге.

Посетители готовы стоять долго в очереди не только в павильон Кореи, но и Германии, Монако.





— Вы чувствуете запах? — прямо с порога интересуются у туристов сотрудники павильона княжество Монако. — Это запах Средиземного моря, его специально разработали для ЭКСПО-2017.

Чего уж там запах, если дизайн проекта лично утверждал князь Альбер II, а сама конструкция обошлась в 1,3 миллионов евро. Огромная зеркальная инсталляция сразу окунает посетителя на дно моря и через кораллы, разноцветных рыб проводит прямо в Монако.





Здесь можно увидеть экорайон, который есть в княжестве, и даже перенестись в Монако, стоит лишь надеть очки 3D. Повернешь вправо — увидишь панораму города, поднимешь голову вверх — голубое небо, опустишь взгляд вниз — под тобой плещется бирюзовое море. Пока турист не отошел от впечатлений, на выходе из павильона он может отдохнуть в уютном кафе: кофе — 5 евро, сладости 7−10 евро.





Россия привезла четырехтонный осколок айсберга и плавучую электростанцию с реактором, Швейцария — чувствительные деревья.



Россия привезла четырехтонный осколок айсберга и плавучую электростанцию с реактором.

А вот павильон Германии больше напоминает лабораторию будущего. Нажимаешь на очередную панель — и появляется рассказ о доме будущего, который производит больше энергии, чем расходует. Но чаще всего селфи туристы здесь делают на фоне электромобиля BMW.





Чтобы посетителю было интересно и не скучно, многие страны делают ставку на яркое и необычное оформление павильона, например территория Катара, утопающая в блестках, видна за 100 метров.





Некоторые павильоны привлекают не только дизайном, но и едой с напитками. В павильоне Турции в день выпивают несколько сот отменных чашек турецкого кофе, съедают по 200−300 штук похвалы. Правда, помимо еды здесь есть, на что посмотреть. Слайды и картинки расскажут, как в стране вырабатывают энергию, а туристы пройдут по прозрачным лестницам, внутри которых находятся камни и минералы. Популярность Турции среди казахов объясняется еще и тем, что в стране постоянно показывают турецкие сериалы.

— У нас всегда много людей. Кто же откажется от настоящего грузинского вина? — смеются сотрудники павильона Грузии. — Не успеваем завозить, как все разбирают. Много русских покупает грузинские вина.

Из погребов страны действительно достали лучшие экземпляры. Киндзамараули стоит 10 евро, чача — 11.

— Давайте поторгуемся! — предлагает продавцу грузин, который приехал в командировку в Астану и не смог не посетить ЭКСПО- 2017.

— Не могу, здесь фиксированные цены, — улыбается девушка.

У детей же особый восторг вызывает виртуальный спиннер, его можно раскрутить на большом столе.





Однако бесспорным фаворитом на ЭКСПО-2017 признана Франция. Здесь все продумано до мелочей. Павильон разбит на несколько отсеков и каждый представляет свою историю. В одном вам покажут автомобиль будущего, в другом — на ладошки можно поймать картину земного шара, в третьем — увидеть как меняется пейзаж за окном парижского дома с видом на Эйфелеву башню.

В общем, каждая страна находит свою фишку, чтобы показать, как она видит «Энергию будущего». Например, Россия привезла четырехтонный осколок айсберга и плавучую электростанцию с реактором, Швейцария — чувствительные деревья, которые начинают заряжаться и кружиться, стоит к ним подойти поближе.





Павильон Беларуси выполнен в синих тонах. С экрана рассказывают, что наша страна «край чистых озер и лесов», «агроусадьбы ждут гостей». В среднем каждый день сюда приходит 3 тысяч человек, но в Национальный день цифра резко выросла до 13 тысяч. В сувенирном магазинчике — косметика, льняные изделия, колготки.

— Вся продукция идет на ура. У нас посол Иордании сразу одни часы «Луч» купил, потом пришел за вторыми, — уточняют продавцы.





Пока на ЭКСПО-2017 проходил национальный день Беларуси, параллельно в Астане открылась выставка белорусских предприятий «Made in Belarus» . А напротив нашего павильона расположился уникальный зал «Artists&Robots».





Австрийские, французские и бельгийские художники представили свои лучшие работы. Сразу гостей встречает танец треугольников, который очень похож на голограмму. Танец всегда разный, предсказать его невозможно.





Прогулка по залам выставки «Artists&Robots» показывает, что будет, если человек исчезнет с лица земли, и на его место придут роботы. Вот по задумке португальского художника машины-роботы ездят по бумаге, рисуя замысловатые сюжеты. Каждый 3−4 дня картина снимается со стола и вывешивается на обозрение посетителей.





Или, например, роботы-художники, в которых заложена специальная программа, рисуют натюрморт.





Если пройти в соседний зал, то стоит глянуть в большое зеркало, как оно поймает взгляд — ваши глаза загорятся на картинке. Сюрпризов на выставке этого года было очень много.