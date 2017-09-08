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ЭКСПО-2017 в Астане: 100-метровый стеклянный шар, электромобиль BMW и роботы-художники
09.09.2017 10:00 — Новости Общества | Tut.by
В Астане закрывается ЭКСПО-2017. Чем удивляют страны на международной специализированной выставке, какие павильоны считаются самыми популярными и кто едет в Казахстан, чтобы увидеть выставку «Энергия будущего» — в материале TUT.BY.
— Размах выставки поражает, здания просто космические. Казахстан не бедная страна, раз смогла все это построить, — с американцем Аленом мы познакомились в очереди, когда пытались попасть в казахский сферический павильон «Нур Алем». Перед нами сотни людей, большинство из них, жители Казахстана. Туристы, конечно, есть, но их не так много.
Размах ЭКСПО-2017 действительно поражает. Выставка «Энергия будущего» обошлась стране в три миллиарда долларов и занимает площадь 350 футбольных полей. Фишкой стройки стал 100-метровый стеклянный шар «Нур Алем». Это и гордость казахов, и повод для нескончаемых дебатов: «Правда ли что стекло треснуло?». Почти сразу после открытия выставки его повредили рабочие, но затем быстро заменили.
— Мы уже заметили: самые пиковые дни — понедельник и пятница. Вечером в павильонах не протолкнуться, — рассказывают TUT.BY продавцы Ерсултан и Зере. — По нашим наблюдениям, 70−80% посетителей выставки это жители Казахстана, едут в Астану со всей страны.
Обойти гигантские павильоны за один день не получится. Здесь есть что посмотреть, чему удивится и что сфотографировать. Как правило, туристы начинают свое путешествие по «Энергии будущего» с гигантского павильона «Африка». Он самый пестрый, просторный и находится возле центрального входа.
Попадаешь туда и сразу переносишься на африканский рынок: на прилавках висят разноцветные и массивные украшения, кожаные сумки, деревянные маски, необычные барабаны…
— Для посетителей этот павильон рай. Тут столько сувениров можно купить! — смеются продавцы.
Тем не менее павильон Африки не входит в список самых популярных. Все-таки тема ЭКСПО-2017 заявлена как «Энергия будущего» и многие страны придумали целые световые и красочные шоу про альтернативные источники энергии. Самые эффектные, по нашему мнению, павильоны у Казахстана, Германии, Монако, Чехии, Швейцарии, Финляндии, Италии, Грузии, Турции и Катаре. Всего на ЭКСПО-2017 представлено 115 стран.
Для выставки княжество Монако разработало специальный запах моря
Чтобы попасть на выставку, нужно заплатить 10−15 евро и пройти через тщательный досмотр на входе. Здесь проверяют, как в аэропорту. Как рассказали TUT.BY сотрудники, которые работают на ЭКСПО-2017, чаще всего к ним едут туристы из Кореи, Японии и США.
— Буквально недавно мы познакомились с японцем, который посетил 98 стран и приехал в Астану. Он старается не пропускать ни одну выставку ЭКСПО, — говорит Ахмет.
Это лето многие казахи провели, подстраиваясь под масштабную выставку. К примеру, школьники пришли сюда работать волонтерами, студенты — продавцами и консультантами павильона, многие семьи брали отпуск и приезжали в отпуск в Астану.
— Мы даже поменяли билеты на самолет, чтобы задержаться еще на 4 дня, — рассказывает Светлана, жительница Кустаная. — Хочется все рассмотреть, показать ребенку. Он под впечатлением, я тоже. Последний раз приезжала в Астану 10 лет назад, сейчас это уже другой город, который не узнать. Кругом высотные здания, торговые центры, большие гостиницы. Будет что рассказать родным дома.
Чтобы путешествие из одного павильона в другой не было утомительным, везде стоят своеобразные скамейки, здесь же можно подзарядить телефон и перекусить. Например, порция плова стоит 2,5 евро, сэндвич — около 2 евро, кофе — 1−1,5 евро.
— Обязательно сходите в павильон Кореи, — советовали все, с кем я общалась. Очередь сюда самая впечатляющая. Вечером она растянулась на сотни людей и два часа ожидания, зато в 10 утра сюда можно попасть без особых проблем.
— Держитесь крепче и не падайте, — предупреждают сотрудники павильона, когда зрители усаживаются перед большим экраном и свет гаснет.
Начинается шоу «Энергия будущего. Умная жизнь». Чтобы обратить внимание на проблему ограниченности ресурсов и использование солнечной энергии, корейцы сняли добротный мультик. Сюжет простой: вертолет терпит крушение, пилот пытается достать дизельное топливо, но встречает девушку, которая приводит его в город, где вместо пальм одни солнечные батареи. В какой-то момент мультфильм оживает и герои с экрана выпрыгивают прямо на сцену, зрители охают и крепче держаться за стул. После шоу каждому посетителю выдают планшет и проводят в инновационный лес. Подходишь ближе к дереву, нажимаешь на кнопку и узнаешь, как в Кореи ветрогенераторы дают электричество для домов и автомобилей. Зрители от такой интерактивности в восторге.
Посетители готовы стоять долго в очереди не только в павильон Кореи, но и Германии, Монако.
— Вы чувствуете запах? — прямо с порога интересуются у туристов сотрудники павильона княжество Монако. — Это запах Средиземного моря, его специально разработали для ЭКСПО-2017.
Чего уж там запах, если дизайн проекта лично утверждал князь Альбер II, а сама конструкция обошлась в 1,3 миллионов евро. Огромная зеркальная инсталляция сразу окунает посетителя на дно моря и через кораллы, разноцветных рыб проводит прямо в Монако.
Здесь можно увидеть экорайон, который есть в княжестве, и даже перенестись в Монако, стоит лишь надеть очки 3D. Повернешь вправо — увидишь панораму города, поднимешь голову вверх — голубое небо, опустишь взгляд вниз — под тобой плещется бирюзовое море. Пока турист не отошел от впечатлений, на выходе из павильона он может отдохнуть в уютном кафе: кофе — 5 евро, сладости 7−10 евро.
Россия привезла четырехтонный осколок айсберга и плавучую электростанцию с реактором, Швейцария — чувствительные деревья.
А вот павильон Германии больше напоминает лабораторию будущего. Нажимаешь на очередную панель — и появляется рассказ о доме будущего, который производит больше энергии, чем расходует. Но чаще всего селфи туристы здесь делают на фоне электромобиля BMW.
Чтобы посетителю было интересно и не скучно, многие страны делают ставку на яркое и необычное оформление павильона, например территория Катара, утопающая в блестках, видна за 100 метров.
Некоторые павильоны привлекают не только дизайном, но и едой с напитками. В павильоне Турции в день выпивают несколько сот отменных чашек турецкого кофе, съедают по 200−300 штук похвалы. Правда, помимо еды здесь есть, на что посмотреть. Слайды и картинки расскажут, как в стране вырабатывают энергию, а туристы пройдут по прозрачным лестницам, внутри которых находятся камни и минералы. Популярность Турции среди казахов объясняется еще и тем, что в стране постоянно показывают турецкие сериалы.
— У нас всегда много людей. Кто же откажется от настоящего грузинского вина? — смеются сотрудники павильона Грузии. — Не успеваем завозить, как все разбирают. Много русских покупает грузинские вина.
Из погребов страны действительно достали лучшие экземпляры. Киндзамараули стоит 10 евро, чача — 11.
— Давайте поторгуемся! — предлагает продавцу грузин, который приехал в командировку в Астану и не смог не посетить ЭКСПО- 2017.
— Не могу, здесь фиксированные цены, — улыбается девушка.
У детей же особый восторг вызывает виртуальный спиннер, его можно раскрутить на большом столе.
Однако бесспорным фаворитом на ЭКСПО-2017 признана Франция. Здесь все продумано до мелочей. Павильон разбит на несколько отсеков и каждый представляет свою историю. В одном вам покажут автомобиль будущего, в другом — на ладошки можно поймать картину земного шара, в третьем — увидеть как меняется пейзаж за окном парижского дома с видом на Эйфелеву башню.
В общем, каждая страна находит свою фишку, чтобы показать, как она видит «Энергию будущего». Например, Россия привезла четырехтонный осколок айсберга и плавучую электростанцию с реактором, Швейцария — чувствительные деревья, которые начинают заряжаться и кружиться, стоит к ним подойти поближе.
Павильон Беларуси выполнен в синих тонах. С экрана рассказывают, что наша страна «край чистых озер и лесов», «агроусадьбы ждут гостей». В среднем каждый день сюда приходит 3 тысяч человек, но в Национальный день цифра резко выросла до 13 тысяч. В сувенирном магазинчике — косметика, льняные изделия, колготки.
— Вся продукция идет на ура. У нас посол Иордании сразу одни часы «Луч» купил, потом пришел за вторыми, — уточняют продавцы.
Пока на ЭКСПО-2017 проходил национальный день Беларуси, параллельно в Астане открылась
Австрийские, французские и бельгийские художники представили свои лучшие работы. Сразу гостей встречает танец треугольников, который очень похож на голограмму. Танец всегда разный, предсказать его невозможно.
Прогулка по залам выставки «Artists&Robots» показывает, что будет, если человек исчезнет с лица земли, и на его место придут роботы. Вот по задумке португальского художника машины-роботы ездят по бумаге, рисуя замысловатые сюжеты. Каждый 3−4 дня картина снимается со стола и вывешивается на обозрение посетителей.
Или, например, роботы-художники, в которых заложена специальная программа, рисуют натюрморт.
Если пройти в соседний зал, то стоит глянуть в большое зеркало, как оно поймает взгляд — ваши глаза загорятся на картинке. Сюрпризов на выставке этого года было очень много.
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Чем удивляют страны на международной специализированной выставке, какие павильоны считаются самыми популярными и кто едет в Казахстан, чтобы увидеть выставку...
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