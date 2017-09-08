Минск становится все краше и уютнее «благодаря талантам граждан, их смелым идеям, трудолюбию и гостеприимству», говорится в поздравлении Александра Лукашенко с 950-летним юбилеем белорусской столицы.





— Современный Минск — крупнейший политический, экономический, культурный и деловой центр страны. Это невероятно красивый город с особой душевной атмосферой, в котором хочется жить, учиться, работать, растить детей, — уверен президент.

В историю белорусской столицы вписано немало героических и трагических страниц. Но всякий раз, пройдя через суровые испытания, город возрождался, становился величественнее.

— Сохраняя свой неповторимый архитектурный облик, Минск с каждым годом развивается, прирастает новыми жилыми кварталами, культурными и спортивными объектами, уютными парками и скверами. И все же главное богатство, душа нашей столицы — это люди. Уверен, что благодаря вашим талантам, дорогие минчане, вашим смелым идеям, трудолюбию и гостеприимству город станет еще краше и уютнее.