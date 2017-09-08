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Лукашенко поздравил минчан с 950-летним юбилеем Минска

09.09.2017 10:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 сен — Sputnik. Президент Беларуси поздравил жителей белорусской столицы с юбилеем города. Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск — крупнейший политический, экономический, культурный и деловой центр страны, и невероятно красивый город с особой душевной атмосферой, в котором хочется жить, учиться, работать, растить детей.

Лукашенко поздравил минчан с 950-летним юбилеем Минска
© Sputnik / Александр Шурмелев
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"В историю нашей столицы вписано немало героических и трагических страниц. Но всякий раз, пройдя через суровые испытания, город возрождался, становился величественнее. И сегодня с гордостью носит почетное звание "город-герой", —  сказал Лукашенко, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко подчеркнул, что сохраняя свой неповторимый архитектурный облик, Минск с каждым годом развивается, прирастает новыми жилыми кварталами, культурными и спортивными объектами, уютными парками и скверами.

Лидер Беларуси выразил уверенность, что благодаря талантам минчан их смелым идеям, трудолюбию и гостеприимству город станет еще краше и уютнее.

Как столица Беларуси встречала свое 900-летие смотрите в фотоленте Sputnik>>

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси подчеркнул, что современный Минск - невероятно красивый город с особой душевной атмосферой, в котором хочется жить, учиться, работать, растить...

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