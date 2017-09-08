Слуцкие пояса над проспектом и рок-концерты с пиротехникой. Как Минск отмечал 900, 920 и 930 лет

Минску — 950, сегодня и завтра по этому поводу будут гулянья. Мы расспросили трех минчан, какими им запомнились другие дни рождения Минска. Архитектор, фотограф и музыкант — о том, как белорусской столице исполнялось 900, 920 и 930 лет.



Минчане на день города в 1997 году. Минску тогда исполнилось 930 лет. Фото: Вадим Качан

1967. Архитектор Юрий Градов: «Над тротуарами развивались огромные «слуцкие пояса»

900-летие Минска отмечали с размахом — в конце весны, 28 мая. Про тот юбилей Минска даже сняли документальную открытку — кинофильм Минск отмечал 900-летие">'Праздничный альбом'. Сегодня как раз тот день, когда стоит его пересмотреть.



Здесь и дальше в части про 1967 год — скриншоты из кинофильма «Праздничный альбом».

Что бросается в глаза? Город богато украшен. Коммунистических лозунгов в том же «Праздничном альбоме» практически не видно, зато поздравительных растяжек в городе было немало. Над проспектом развеваются полотнища, стилизованные под Слуцкие пояса.

Архитектор Юрий Градов был первым главным художником Минска, в 1967 году именно он готовил столицу к круглой дате.

— «Слуцкие пояса» были огромными: метра три шириной, шесть или семь метров в высоту. Это было мощно и выразительно. На 950-летие, между прочим, можно было бы и повторить — была бы перекличка с прошлым серьезным юбилеем.

Юрий Градов рассказывает, что все визуальные элементы согласовывались с исполкомом, а окончательно утверждались в Мингоркоме партии.





— Незадолго до юбилея в Минскпроект поступил заказ от Мингорисполкома — привести в порядок Ленинский проспект, нынешний проспект Независимости, — продолжает вспоминать архитектор. — Я потом докладывал перед мэром Василием Шараповым — два часа! Иллюстративно: как город выглядит сегодня и что предлагается сделать: остановки, рекламу, благоустройство, вывески, витрины. Доклад выслушали и сказали: исполняй.



К 900-летию Минска выпустили немало сувенирных вещей, упаковок.

Здания не просто украшали, сначала на них обновили краску.

— Проспект был весь черный, грязный, краски уже успели облезть. До меня еще была организована комиссия, в нее входили 30 специалистов! Собирали комиссию и обсуждали, в какой цвет правильно будет дома покрасить. Я понял: если буду собирать эту комиссию, сорву все мероприятие. Так ни разу и не собирал, брал всю ответственность на себя. Как узнать, какой он — первозданный цвет? Там, где трубы водосточные, вода отмывала первоначальную краску. Отыскивали нужные тона, хоть красок особенно не было, перекрашивали.





— Один раз я позвонил Владимиру Адамовичу Королю, одному из авторов Главпочтамта. Он тогда был председателям Госстроя БССР. Говорю: разрешите сделать почтамт теплого цвета, какой была гостиница «Минск» напротив. А то он стоял серым. Владимир Адамович предложение поддержал.

Как проходил сам праздник, Юрий Градов в подробностях не помнит.

— Помню только, что чувствовал большую ответственность: как не подвести город.





1987. Фотограф Вадим Качан: «Тот день города у меня ассоциируется со свободой, перестройкой»

После широких гуляний на 900-летие день города куда-то пропал аж почти до конца 80-х. Фотограф Вадим Качан хорошо помнит «Художественно-спортивный праздник Минск-87».





— После этого праздник этот уже стал постоянным, — рассказывает Вадим Качан. — В 1987 году я занимался фотографией, был членом фотоклуба «Вечерний Минск». Естественно, мы проповедовали там документальную фотографию. На праздник с собой я фотоаппарат взял не для газеты, а просто для себя, для души. Взял две-три пленки, старенький «ФЭД» и снимал. Сегодня серию фотографий можно посмотреть на сайте фотографа.





Минчанин вспоминает: в воздухе витала перестройка.

— Все мы тогда были романтиками, ждали чуда, что все будет хорошо, что все будет меняться. Я снимал людей на проспекте Машерова, нынешний проспект Победителей…



Фото: Вадим Качан.

Никаких пригласительных на праздники, никаких пропусков от КПСС и парткомов — гуляй где хочешь, хоть по середине проспекта. Это было диво: милиция вела себя очень тактично. Стояли дружными рядами, и, казалось, не знали, чем заняться. Так было легко на душе. У меня само слово перестройка ассоциируется с этим днем города.





В городе устроили выставки-ярмарки. Минчане туда шли «за дефицитом».





Фотографии Вадима Качана помнят выставку художников на набережной Свислочи.





А еще — спортивный забег.





— Я в тот праздник вообще официоз не снимал, меня больше интересовало настроение людей.

Вадим Качан пленки с дня города-1987 проявил, но положил в архив. Там они лежали до 2007 года, когда городу исполнилось уже 940.







1997 год. Александр Куллинкович: «Это был настоящий праздник города, такой разгуляй!»

Когда Минску исполнилось 930 лет, на Октябрьской площади поднимали юбилейный флаг города. С народом общались Александр Лукашенко и тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков.



Александр Лукашенко в день города-1997. Здесь и далее фото Сергея Брушко

В Купаловском сквере выступали рок-группы. Впрочем, лидер группы «Нейро дюбель» Александр Куллинкович рассказывает, что в тот день давали концерт в Серебрянке.

— Я все думаю: как же было хорошо! Люди отдыхали, пили пиво. Не помню, чтобы на каком-то полуофициальном мероприятии в Минске тогда, я не имею в виду рок-фестивали, было столько людей — насчитали 10 тысяч человек! Кто выступал на сцене кроме нас? Помню Ляписа Трубецкого.





Александр Куллинкович отмечает: все бродили, пели, общались, братались, смеялись. Говорит, не было такого количества милиции как сейчас.

— Мне запал в душу один эпизод. Мы приехали на репетицию — отыграли, уступили место другому коллективу. А сами пошли за сцену, улеглись на травке, растянулись. Разговариваем, курим. Тут бежит через все поле, с криком, с матом какой-то мужик: «Вы на пиротехнике лежите!». А мы улеглись там, где установлены были заряды, которые потом должны были взрывать (хохочет).





Фейерверки в том году запускали во время выступления нескольких групп.

— Меня поражает: постоянно были концерты, на которых можно было пить, на которых не было милиции почти. Насколько я помню, никто никого не бил, не делал страшных вещей. Куда это делось? Я не могу понять.



— Сейчас, когда люди приходят на концерт, им неуютно. По себе сужу: на какие-то городские мероприятия и пошел бы, но когда представишь, что нужно происходить через кучу металлоискателей и видеть довольно угрюмые лица людей, которые якобы занимаются моей безопасностью — я себе в таком удовольствии отказываю. И думаю, что я такой не один.





— Тогда не было «Лявонихи», рок был в фаворе, его почему-то городские власти в первую очередь рассматривали в качестве музыки.

На концертах, по их массовости и силе, говорит Куллинкович, чувствовалось:

— Это был настоящий праздник города, гуляй, ребята!





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