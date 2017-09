День тестировщика: праздник тех, кто спасает вас от багов

МИНСК, 9 сен — Sputnik. Профессиональный праздник тестировщиков отмечают 9 сентября во многих странах мира. Беларусь, позиционирующая себя как айти-держава, в которой скоро появится блокчейн, беспилотники и прочие блага технологий, не может остаться в стороне, так что часть празднеств, которые сегодня проходят в честь юбилея столицы, можно равно отнести и к торжествам по случаю Дня тестировщика.

День для празднования выбран не напрасно. Существует легенда, согласно которой 9 сентября 1947 года специалисты университета Гарварда, которые занимались тестированием вычислительной машины Mark II Aiken Relay Calculator, обнаружили в ней мотылька. Насекомое застряло между контактами, и один из тестировщиков воскликнул — "Bug!" (англ. — жук). Насекомое тогда вклеили в технический дневник с сопроводительной надписью: "First actual case of bug being found" (англ. "первый случай в практике, когда был обнаружен жучок (баг)").

С тех пор ошибки, которые обнаруживают тестировщики, называют "багами". Правдива ли история, неизвестно, но едва ли не каждый из нас жалуется на "баги" время от времени. А вот сами тестировщики занимаются дебаггингом, то есть, буквально, избавляют программы от "жуков".

Есть адепты другой версии, согласно которой слово "баг" появилось еще раньше. Говорят, что уже американский изобретатель Томас Эддисон в своих письмах употреблял такой термин. Однако о чем бы ни говорил Эддисон, тестировщиков в конце девятнадцатого века еще не было, зато сегодня это одна из самых востребованных вакансий. И судя по репутации белорусских айти-специалистов, ни один "жук" до пользователя не доберется.