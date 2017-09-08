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Смертельное ДТП на Дзержинского: автомобиль врезался в столб и сгорел

09.09.2017 11:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 сен — Sputnik. Смертельное ДТП произошло в субботу на проспекте Дзержинского в Миске. Автомобиль Mitsubishi, который ехал по направлению к МКАД на большой скорости врезался в столб. От удара и столб и машину разорвало на несколько частей, автомобиль загорелся, водитель погиб на месте.

Смертельное ДТП на Дзержинского: автомобиль врезался в столб и сгорел
© Фото: Facebook / МВД Беларуси
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"В 6:01 сегодня утром от очевидцев поступило сообщение о загорании автомобиля после столкновения с мачтой уличного освещения по проспекту Дзержинского,115 напротив", — сообщили в МЧС. Пожар был ликвидирован в 06:09 утра.

В результате столкновения была повреждена троллейбусная линия. Участок проспекта Дзержинского был перекрыт ГАИ. В настоящее время движение восстановлено.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП водитель не успел спастись – на водительском сидении было найдено обгоревшее тело.

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