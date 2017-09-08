Горничная: некоторые звезды увозят с собой даже туалетную бумагу

МИНСК, 9 сен — Sputnik. Множество стереотипов существует о горничных. Считается, что они находят ценные "подарки" от съехавших гостей, а также применяют всякие хитрости, чтобы не утруждаться уборкой номера.

Горничная должна быть незаметной

Сотрудница одной из фешенебельных белорусских гостиниц рассказала Sputnik о своей работе "без купюр". Имя, по понятным причинам, просила не указывать.

Я очень люблю, когда чисто, поэтому, когда пришла в гостиницу, сразу поняла, что это профессия моя. Работу люблю, но у нее, как и у всех остальных, есть свои минусы. В частности, хотелось бы, чтобы наш труд оплачивался получше. Она ведь совсем не простая — во-первых, приходится иметь дело в дезрастворами, во-вторых, целый день на ногах.

По документам горничная должна убирать не более 10 номеров за смену. Но, как можно догадаться, так бывает не всегда. Кто-то заболел, другой в отпуске… Лично мне приходилось убирать все 20 номеров.

Сказывается ли это на качестве уборке? Да, у нас есть временной регламент на уборку номера, но часто это никто не контролирует. Бывает, что "ежедневка" (ежедневная уборка, которая проводится, когда гость продолжает жить в номере — Sputnik) занимает 15 минут. На уборку другого номера может уходить до 40 минут. Гости разные бывают: один может поспать и уехать, другие приглашают гостей, оставляя после себя весь банкет.

У нас есть горничные, которые убирают на совесть. Есть те, кто считает, что раз вчера вытер пыль, сегодня этого можно не делать.

В российской прессе писали, что местные горничные могут мстить клиенту, который нагрубил, например, почистив унитаз его зубной щеткой. У нас такого точно не было. Во многом, наверное, потому, что мы редко видим гостя. Считается, что чем незаметней для клиента будет горничная, тем более высокого ранга гостиница. На моей памяти был только один случай, когда пришлось прибираться в присутствии клиента: общался по Skype и не смог покинуть номер.

Самые скупые гости — звезды

Клиенты разные бывают. Самые большие грязнули, пожалуй, — китайцы и корейцы. На столах постоянно рассыпан чай. А еще они смывать за собой не любят. Наверное, эти люди считают, что раз заплатили, то могут себя позволять все что угодно.

У нас останавливалось немало звезд — Ирина Аллегрова, Стас Михайлов, Борис Моисеев, Иван Охлобыстин, группа "Океан Ельзи", Наргиз.

Не скажу про всех, но некоторые когда съезжали, забирали с собой все, что можно. Казалось бы — не бедные же люди… По нормам в каждый номер кладется гель, шампунь, шапочка для душа, два рулона туалетной бумаги, губка и ложечка для обуви. В одном люксе стояла декоративная свеча. Так и ее прихватили.

И чаевых от них никогда не дождешься. Деньги оставляют чаще обычные люди. У нас как-то жил гость из Австралии, который при каждой смене постельного белья клал по два евро. Я их не брала, так как в нашей гостинице есть правило: если гость оставляет деньги на столе и тумбочке, их забирать нельзя. Чаевые принято класть на постель. Когда австралиец съезжал, спросил у администратора, кто делал у него уборку, и передал мне 50 евро. Кстати, столько же дал двум администраторам.

Что касается белорусов, то это пока не в нашей традиции — благодарить горничных. Могу вспомнить только пару случаев, когда кто-то просил погладить рубашку, оплачивал эту услуги и давал что-то сверху.

Некоторые встречают голышом

Рядом с нашей гостиницей находится диско-клуб. Некоторые клиенты на ночь ведут с собой "девочек". Бывает, что заезжают уже подвыпившие мужчины, которые думают, что у нас в штате тоже есть такие дамы.

После ночных вечеринок некоторые гости оставляют неубранными использованные контрацептивы. Был у нас немец. Не знаю, чем его обидели, но постоянно засовывал во все возможные места в комнате использованные презервативы.

Некоторые гости отличаются особой непосредственностью — могут открыть двери обнаженными. Помню, как-то поступило обращение от гостя, в чьем номере забилась душевая кабина. Предстал передо мной в чем мать родила. Я культурно попросила одеться, иначе в номер не зайду. Но он лишь прикрылся спереди полотенцем. Посчитал, что так и должно быть.

Хотя заселяется к нам немало хороших людей. Случаются и романтические истории: одному интеллигентному немцу понравилась наша администратор. Они уже женаты, живут в Германии. Недавно стали родителями. У горничных таких сказочных знакомств пока не было.