Фотофакт: девять пар решили узаконить свои отношения в юбилей города

МИНСК, 9 сен — Sputnik. Красивая дата 9.09 пришлась по вкусу не только властям города, решившим в этот день отпраздновать юбилей столицы, но и молодоженам. Девять пар решили узаконить свои отношения в этот день, так чтобы День города для них окажется действительно незабываемым. Присутствовать на росписи могут все желающие.



© Sputnik / Виктор Толочко С праздником молодоженов поздравил минский городовой

Sputnik побывал на церемонии бракосочетания одной из пар — Андрея и Татьяны Вороненко. На свадьбе присутствовали не только родственники и друзья, но даже минский городовой - это и отличало свадьбу в день города от привычного торжества. Городовой вручил молодоженам памятную грамоту.



© Sputnik / Виктор Толочко Брачная церемония получилась действительно торжественной

Сегодня еще восемь пар узаконят свои отношения. В течение дня они будут приходить на роспись в Концертный зал в Верхнем городе. Согласно легенде, триста лет назад на этом месте находился храм "Святого духа", именно здесь проводились церемонии бракосочетания.