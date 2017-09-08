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Фотофакт: девять пар решили узаконить свои отношения в юбилей города
09.09.2017 14:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен — Sputnik. Красивая дата 9.09 пришлась по вкусу не только властям города, решившим в этот день отпраздновать юбилей столицы, но и молодоженам. Девять пар решили узаконить свои отношения в этот день, так чтобы День города для них окажется действительно незабываемым. Присутствовать на росписи могут все желающие.
© Sputnik / Виктор Толочко
С праздником молодоженов поздравил минский городовой
Sputnik побывал на церемонии бракосочетания одной из пар — Андрея и Татьяны Вороненко. На свадьбе присутствовали не только родственники и друзья, но даже минский городовой - это и отличало свадьбу в день города от привычного торжества. Городовой вручил молодоженам памятную грамоту.
© Sputnik / Виктор Толочко
Брачная церемония получилась действительно торжественной
Сегодня еще восемь пар узаконят свои отношения. В течение дня они будут приходить на роспись в Концертный зал в Верхнем городе. Согласно легенде, триста лет назад на этом месте находился храм "Святого духа", именно здесь проводились церемонии бракосочетания.
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Поздравительные грамоты молодоженам вручил облаченный в праздничную форму городовой.
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