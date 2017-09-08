Из-за ажиотажа на помощь позвали ОМОН. Как у Дворца спорта бесплатно раздавали огромный торт

В честь 950-летия столицы Минскхлебпром сделал 270-килограммовый торт, который сегодня бесплатно раздавали возле Дворца спорта. Он вызвал такой ажиотаж, что в на помощь пришлось звать ОМОН.





Сегодня возле Дворца спорта проходит традиционная ярмарка, посвященная Дню города. Там в том числе организовали фестиваль хлеба, главное место на котором занял торт «Минск-950». Его специально испекли к юбилею столицы.

Торт представлял собой цветок с девятью лепестками, которые символизировали девять районов Минска. Он был четыре метра диаметром и весил 270 килограмм. На торте были изображены достопримечательности столицы.





Первыми торт попробовали дети главы Минска Андрея Шорца. Он пошутил, что так остальные точно убедятся в его безопасности для здоровья.

Впрочем, и без этого торт вызвал большой интерес. «Это бесплатно? Ну тогда занимаем очередь!», — слышалось с разных сторон и люди хаотично обступили палатку. Сотрудники Минскхлебпрома оперативно подсуетились и вызвали ОМОН, который начал формировать очереди. Толпу разделили на два ряда и сделали место для выхода.

















За десять минут в очереди стояло около ста человек, но по куску торта все получали быстро. Многие снимали его на видео и фотографировали. «Коля, бесплатный торт, но очень много народу», — сказала женщина своему спутнику и они стали в очередь.