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Из-за ажиотажа на помощь позвали ОМОН. Как у Дворца спорта бесплатно раздавали огромный торт
09.09.2017 15:44 — Новости Общества | Tut.by
В честь 950-летия столицы Минскхлебпром сделал 270-килограммовый торт, который сегодня бесплатно раздавали возле Дворца спорта. Он вызвал такой ажиотаж, что в на помощь пришлось звать ОМОН.
Торт представлял собой цветок с девятью лепестками, которые символизировали девять районов Минска. Он был четыре метра диаметром и весил 270 килограмм. На торте были изображены достопримечательности столицы.
Впрочем, и без этого торт вызвал большой интерес. «Это бесплатно? Ну тогда занимаем очередь!», — слышалось с разных сторон и люди хаотично обступили палатку. Сотрудники Минскхлебпрома оперативно подсуетились и вызвали ОМОН, который начал формировать очереди. Толпу разделили на два ряда и сделали место для выхода.
За десять минут в очереди стояло около ста человек, но по куску торта все получали быстро. Многие снимали его на видео и фотографировали. «Коля, бесплатный торт, но очень много народу», — сказала женщина своему спутнику и они стали в очередь.
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Посмотрели, как выглядел 270-киллограмовый торт и как его бесплатно раздавали на День города.
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