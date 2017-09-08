Руководители всех уровней должны как можно чаще встречаться с населением - Кочанова

Председатель ветеранской организации Шумилина Екатерина Половникова и глава Администрации Президента Наталья Кочанова

9 сентября, Шумилино /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Руководители местных органов власти, предприятий и организаций должны как можно чаще встречаться с населением. Об этом заявила журналистам глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова, которая сегодня провела личный прием граждан в Шумилино Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Руководители местных органов власти, предприятий, организаций должны как можно чаще встречаться с людьми", - считает Наталья Кочанова. Форматы таких встреч могут быть самыми разными - информационные встречи в трудовых коллективах, отчеты перед населением. "Председателям и заместителям председателей рай- и горисполкомов следует встречаться с жителями того или иного населенного пункта, чтобы рассказать, чем живет город, район, поселок, что актуально сейчас и какие перспективы развития этой территории", - отметила глава Администрации Президента. Она также подчеркнула, что руководители предприятий и организаций в полной мере несут ответственность за то, что происходит в трудовом коллективе. "Как выплачивается зарплата, какие планы у предприятия, какая новая продукция будет выпускаться и т.д. Все эти вопросы важны для коллектива и каждого конкретного человека", - сказала Наталья Кочанова.

Она заявила, что чем больше информирован человек о происходящем, тем меньше у него возникает вопросов. В этой связи глава Администрации Президента отметила важную роль региональных и местных СМИ. "Наши граждане любят свои местные газеты, с удовольствием смотрят местное телевидение. Поэтому СМИ отводится серьезная роль в информировании населения о положении дел, проблемах, которые существуют и возможных путях их решения", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Выездные приемы в регионах вошли в практику работы Администрации Президента. Они проходят в крупных городах и небольших городских поселках. Цель - посмотреть, какие проблемы существуют, что волнует население. В Шумилино вопросы касались асфальтирования территорий, водоотведения, обустройства тротуаров. "Практически не было обращений по вопросам трудоустройства. Это говорит о том, что местные органы власти работают и занимаются этими вопросами, - констатировала она. - Поднимался вопрос торгового обслуживания. Надо обратить внимание на то, какие цены в магазинах, какой ассортимент продукции представлен. Думаю, местные органы власти в состоянии решать эти вопросы, и они будут решены".

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