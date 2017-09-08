МИНСК, 9 сен — Sputnik. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook снимок и объявил, что выезжает в Украину вместе с одиннадцатилетним сыном.

"Все, мы выезжаем в Краковец, Украину", — написал Саакашвили в соцсети и продублировал запись на украинском языке.

Он попросил не "пугать насилием и провокациями", так как едет через границу с малолетним сыном и пребывает в уверенности, что избежит эксцессов.

Перед приездом в Украину Саакашвили встретился со "старым другом" и американским дипломатом Дэниелом Фридом, с которым, среди прочего, обсудил и сложившуюся ситуацию.

Саакашвили был лишен украинского гражданства. Тем не менее, прежде он заявлял, что у него есть легальные основания для пересечения украинской границы .

В августе во время прямого эфира на своей странице в Facebook, Саакашвили сообщил, что попросит власти Украины "не перекапывать землю" на границе и "не устраивать" цирк с его возвращением. Также он заявил, что приехав в Украину, пойдет в суд, чтобы отстаивать свои права на гражданство .

26 июля Миграционная служба Украины сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства . Это решение в администрации объяснили тем, что экс-губернатор Одесской области предоставил недостоверные данные при его получении.