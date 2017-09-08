Руководители всех уровней должны как можно чаще встречаться с населением - Кочанова

Председатель ветеранской организации Шумилина Екатерина Половникова и глава Администрации Президента Наталья Кочанова

9 сентября, Шумилино /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Руководители местных органов власти, предприятий и организаций должны как можно чаще встречаться с населением. Об этом заявила журналистам глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова, которая сегодня провела личный прием граждан в Шумилино Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Руководители местных органов власти, предприятий, организаций должны как можно чаще встречаться с людьми", - считает Наталья Кочанова. Форматы таких встреч могут быть самыми разными - информационные встречи в трудовых коллективах, отчеты перед населением. "Председателям и заместителям председателей рай- и горисполкомов следует встречаться с жителями того или иного населенного пункта, чтобы рассказать, чем живет город, район, поселок, что актуально сейчас и какие перспективы развития этой территории", - отметила глава Администрации Президента. Она также подчеркнула, что руководители предприятий и организаций в полной мере несут ответственность за то, что происходит в трудовом коллективе. "Как выплачивается зарплата, какие планы у предприятия, какая новая продукция будет выпускаться и т.д. Все эти вопросы важны для коллектива и каждого конкретного человека", - сказала Наталья Кочанова.

Она заявила, что чем больше информирован человек о происходящем, тем меньше у него возникает вопросов. В этой связи глава Администрации Президента отметила важную роль региональных и местных СМИ. "Наши граждане любят свои местные газеты, с удовольствием смотрят местное телевидение. Поэтому СМИ отводится серьезная роль в информировании населения о положении дел, проблемах, которые существуют и возможных путях их решения", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Выездные приемы в регионах вошли в практику работы Администрации Президента. Они проходят в крупных городах и небольших городских поселках. Цель - посмотреть, какие проблемы существуют, что волнует население. В Шумилино вопросы касались асфальтирования территорий, водоотведения, обустройства тротуаров. "Практически не было обращений по вопросам трудоустройства. Это говорит о том, что местные органы власти работают и занимаются этими вопросами, - констатировала она. - Поднимался вопрос торгового обслуживания. Надо обратить внимание на то, какие цены в магазинах, какой ассортимент продукции представлен. Думаю, местные органы власти в состоянии решать эти вопросы, и они будут решены".

Сегодня на прием к главе Администрации Президента пришли не только жители Шумилинского района. Среди обратившихся - жители Витебска, Полоцка, Минска, Могилева, Мозыря. Темы были разнообразны. "Все вопросы, которые прозвучали, могут быть решены местными органами власти. Есть несколько обращений, которые касаются работы правоохранительных органов. Они будут внимательно рассмотрены", - сказала Наталья Кочанова. Она добавила, что практически на каждом приеме граждан поднимаются проблемы, которые касаются оборота наркотических средств. "Мы самым серьезным образом относимся к вопросам борьбы с употреблением и распространением наркотиков. Результаты есть. По статистике, таких преступлений в каждом регионе становится меньше, - подчеркнула глава Администрации Президента. - Здесь важна профилактика, упреждение. В этом направлении активно должна работать и система образования, и правоохранительные органы".

Поднимались вопросы деятельности ветеранских организаций. "Меня порадовала работа ветеранской организации Шумилинского района. Она многочисленная, люди заняты активной деятельностью. Еще одно обращение из Полоцка - женщина хотела бы быть в ветеранской организации. Это говорит о том, что такие организации в нашей стране работают достаточно успешно, эффективно. Здесь люди находят применение своим силам и талантам", - сказала Наталья Кочанова.

Обращения также касались обустройства уличных спортивных площадок, ливневой канализации, работы бань, качества оказания стоматологической помощи. Житель деревни Николаево Шумилинского района попросил содействия в вопросе выделения кредита для приобретения навесного оборудования к трактору. Суть проблемы такова - семейная пара серьезно занимается сельскохозяйственным производством. На подворье содержится 20 коров. Чтобы обслуживать такое хозяйство, необходимо обрабатывать землю, растить корма. Без механизации здесь не обойтись. Хорошим подспорьем в работе был бы пресс-подборщик. Собственных средств для покупки техники у сельчан нет, нужен кредит. Но банк не смог выделить деньги, так как пресс-подборщик не входит в перечень техники, приобретение которой возможно за счет кредитных средств Белагропромбанка, выделяемых на развитие личного подсобного хозяйства.

Наталья Кочанова отметила, что людей, которые трудятся на земле, надо всячески поддерживать, и поручила банку разобраться с проблемой - найти возможность помочь в приобретении необходимого оборудования.-0-

Фото Александра Хитрова.