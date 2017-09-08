Журналист БЕЛТА Надежда Матвеева награждена Почетной грамотой Мингорисполкома

Андрей Шорец и Надежда Матвеева

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель редактора отдела региональной информации БЕЛТА Надежда Матвеева награждена Почетной грамотой Мингорисполкома за добросовестный труд, профессионализм и значительный вклад в социально-экономическое развитие столицы в связи с 950-летием со дня основания Минска. Торжественная церемония награждения представителей трудовых коллективов состоялась сегодня в Большом театре оперы и балета, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец поздравил все собравшихся с праздником города. "Приятно вручать эти награды. Сегодняшние мероприятия для меня знаковое, здесь собрались именно те, кто внес значительный вклад в развитие города - в экономику, совершенствование инфраструктуры, социальную сферу. С такими кадрами, я уверен, мы сможем сделать все, чтобы город стал лучше, и достойно проведем Евроигры-2019", - сказал мэр.

Всего в списке награжденных свыше 80 человек. Это работники строительной отрасли, промышленности, правоохранительных, налоговых органов, здравоохранения, средств массовой информации, образования, науки и культуры.-0-