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В Москве тоже День города: Владимир Путин открыл парк "Зарядье"

09.09.2017 19:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 сен — Sputnik. Владимир Путин в юбилейный День города открыл в Москве новый парк "Зарядье".

Этот парк основали на месте гостиницы "Россия", здание которой было разобрано в марте 2015 года.

Попасть в парк в дни празднования юбилея города можно будет только по специальным приглашениям, но уже 11 сентября вход в него будет открыт.

В Москве тоже День города: Владимир Путин открыл парк "Зарядье"
© Sputnik/ Алексей Куденко
Президент России Владимир Путин посетил парк "Зарядье" в Москве

Пространство парка "Зарядье" разделено на четыре ландшафтных зоны: смешанный лес, северный ландшафт, степь и заливные луга. Общая площадь парка составила 10,2 гектара. Это первый парк, который построили в историческом центре Москвы за последние 70 лет.

В Москве тоже День города: Владимир Путин открыл парк "Зарядье"
© Sputnik/ Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин посетил парк "Зарядье" в Москве

Возвести современный парк на месте снесенной гостиницы "Россия" в январе 2012 года предложил Владимир Путин, он же побывал на церемонии открытия.

В Москве тоже День города: Владимир Путин открыл парк "Зарядье"
© Sputnik/ Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин посетил парк "Зарядье" в Москве

В парке установили около 1,8 километра дорожек с подогревом — чтобы в межсезонье люди не поскальзывались. Также для москвичей создали более 250 малых архитектурных форм, среди которых удобные лавочки и специальные объекты из гранита.

 
Теги: Минск
 
 
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Архитектурную концепцию "Зарядья" создавал международный консорциум во главе с нью-йоркским бюро Diller Scofidio + Renfro.

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