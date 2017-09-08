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В Москве тоже День города: Владимир Путин открыл парк "Зарядье"
09.09.2017 19:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен — Sputnik. Владимир Путин в юбилейный День города открыл в Москве новый парк "Зарядье".
Этот парк основали на месте гостиницы "Россия", здание которой было разобрано в марте 2015 года.
Попасть в парк в дни празднования юбилея города можно будет только по специальным приглашениям, но уже 11 сентября вход в него будет открыт.
© Sputnik/ Алексей Куденко
Президент России Владимир Путин посетил парк "Зарядье" в Москве
Пространство парка "Зарядье" разделено на четыре ландшафтных зоны: смешанный лес, северный ландшафт, степь и заливные луга. Общая площадь парка составила 10,2 гектара. Это первый парк, который построили в историческом центре Москвы за последние 70 лет.
© Sputnik/ Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин посетил парк "Зарядье" в Москве
Возвести современный парк на месте снесенной гостиницы "Россия" в январе 2012 года предложил Владимир Путин, он же побывал на церемонии открытия.
© Sputnik/ Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин посетил парк "Зарядье" в Москве
В парке установили около 1,8 километра дорожек с подогревом — чтобы в межсезонье люди не поскальзывались. Также для москвичей создали более 250 малых архитектурных форм, среди которых удобные лавочки и специальные объекты из гранита.
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Архитектурную концепцию "Зарядья" создавал международный консорциум во главе с нью-йоркским бюро Diller Scofidio + Renfro.
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