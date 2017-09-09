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От Дроздов до центра. Как в свои 950 лет Минск выглядит с воздушного шара
09.09.2017 23:46 — Новости Общества | Tut.by
9 сентября в Минске прошел международный кубок по воздухоплавательному спорту. Фотокорреспондент TUT.BY поднялась на воздушном шаре и посмотрела на столицу с высоты. Смотрите, как выглядит Минск в свои 950 лет.
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Смотрите, как с высоты птичьего полета выглядит Минск.
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