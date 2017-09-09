ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер основатель "Славянского базара" Басс

10.09.2017 08:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 сен — Sputnik. Основатель и первый руководитель фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Родион Басс скончался, об этом в социальных сетях сообщил его сын.

Умер основатель "Славянского базара" Басс
© Фото: Сергей Серебро / БелаПАН
Минкульт о Бассе: многого не можем, но безучастными не остались бы

Басс с момента основания "Славянского базара" и до 2013 года руководил фестивалем. Последние годы у продюсеры были большие проблемы со здоровьем, а не так давно ему ампутировали обе ноги.

Ночью с субботы на воскресенье Родиона Басса не стало. Продюсеру было 64 года.

Последние годы создатель самого известного фестиваля Беларуси практически не получал помощь от витебских властей. Доходило до того, что городские чиновники согласились сделать пандус к подъезду, где жил Басс, но проблему с отсутствием лифта решать не хотели, хотя продюсер жил на третьем этаже.

Читайте эксклюзив Sputnik о том, как жил Родион Басс в последние годы >>

Sputnik выражает соболезнования родным и близким Родиона Басса.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первому руководителю известного фестиваля было всего 64 года, последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
От Дроздов до центра. Как в свои 950 лет Минск выглядит с воздушного шара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика