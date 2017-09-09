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До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси в понедельник

10.09.2017 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 11 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет южный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 13−19 градусов выше нуля. Днем прогнозируется 23−29 градусов тепла, в северо-западных районах — плюс 19−22 градуса.

 
 
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Прогнозируется переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

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