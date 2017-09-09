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Журналистка Юлия Латынина уехала из России

10.09.2017 12:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 сен — Sputnik. Российская журналистка Юлия Латынина покинула Россию после поджога ее машины, об этом публицистка заявила в своей передаче в эфире радио "Эхо Москвы".

Не так давно Латынина сообщила о том, что ее машину подожгли неизвестные. До этого на журналистку также совершали "нападения" — обливали зеленкой и фекалиями.

"Я нахожусь за границей, мои родители тоже за границей. И вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию", — сказала Латынина в эфире радиостанции "Эхо Москвы". В какую конкретно страну уехала журналистка вместе с семьей, пока она не объявляла. Вернуться она планирует только после того, как "угроза минует".

По факту поджога машины Латыниной проводится проверка правоохранителями Москвы.

Латынина — известная в России журналистка и радиоведущая, у нее выходит регулярная рубрика в эфире "Эхо Москвы". Также она публикуется в ряде других изданий. Известна Латынина и как автор фантастических и детективных романов.

 
Теги: Минск
 
 
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Российская журналистка не рассказывает, в какую страну она переехала вместе со своей семьей.

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