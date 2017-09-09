ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В польском пункте пропуска "Тересполь" загорелось несколько машин, "Брест" работает штатно

10.09.2017 14:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В польском пункте пропуска «Тересполь» загорелось несколько машин, белорусский «Брест» работает штатно, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничного комитете.

«Пункт пропуска „Брест“ работает в штатном режиме, оформление граждан и транспорта не прекращалось», — проинформировали в ГПК.

В Госпогранкомитете подчеркнули, что в случае необходимости белорусская сторона готова оперативно решить вопросы пропуска пострадавших через границу и оказать им всю необходимую помощь. По последним данным, на выезд из Беларуси перед пунктом пропуска находится 15 машин.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Пункт пропуска "Брест" работает в штатном режиме, оформление граждан и транспорта не прекращалось", - проинформировали в ГПК.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Журналистка Юлия Латынина уехала из России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика