В польском пункте пропуска «Тересполь» загорелось несколько машин, белорусский «Брест» работает штатно, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничного комитете.

«Пункт пропуска „Брест“ работает в штатном режиме, оформление граждан и транспорта не прекращалось», — проинформировали в ГПК.

В Госпогранкомитете подчеркнули, что в случае необходимости белорусская сторона готова оперативно решить вопросы пропуска пострадавших через границу и оказать им всю необходимую помощь. По последним данным, на выезд из Беларуси перед пунктом пропуска находится 15 машин.