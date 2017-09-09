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В польском пункте пропуска "Тересполь" загорелось несколько машин, "Брест" работает штатно
10.09.2017 14:26 — Новости Общества | Tut.by
В польском пункте пропуска «Тересполь» загорелось несколько машин, белорусский «Брест» работает штатно, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничного комитете.
«Пункт пропуска „Брест“ работает в штатном режиме, оформление граждан и транспорта не прекращалось», — проинформировали в ГПК.
В Госпогранкомитете подчеркнули, что в случае необходимости белорусская сторона готова оперативно решить вопросы пропуска пострадавших через границу и оказать им всю необходимую помощь. По последним данным, на выезд из Беларуси перед пунктом пропуска находится 15 машин.
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"Пункт пропуска "Брест" работает в штатном режиме, оформление граждан и транспорта не прекращалось", - проинформировали в ГПК.
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