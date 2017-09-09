Семья Басса определила дату и место похорон

ВИТЕБСК, 10 сен – Sputnik. Врачи еще летом предупреждали о тяжелом состоянии здоровья основателя фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Родиона Басса и говорили, что ему "осталось мало", рассказали Sputnik близкие к семье скончавшегося продюсера.

В ночь с субботы на воскресенье у себя дома умер один из основателей "Славянского базара" и его первый руководитель Родион Басс. Продюсеру было 64 года.

"Конечно, Родион находился под медицинским наблюдением, и за ним очень хорошо ухаживала женщина из еврейского благотворительного центра, но болезнь не остановить. Еще первого сентября нам позвонили его родственники и сказали, что он сильно мучается. А сегодня Родиона не стало", — рассказали Sputnik знакомые семьи Басса.



© Фото: Сергей Серебро / БелаПАН Родион Басс и главное дело его жизни

В последнее время, по словам источников, из-за усилившихся болей Бассу постоянно делали обезболивающие уколы. Не так давно продюсеру ампутировали ноги, также он ослеп.

Родион Басс будет похоронен во вторник на Еврейском кладбище рядом с отцом, родственники решают вопросы по организации прощания. Также Sputnik стало известно, что родная сестра Родиона Басса сегодня вылетела из Германии, а из Израиля выехал его племянник с внучкой.

Родион Басс руководил "Славянским базаром" 21 год, при нем фестиваль стал крупным культурным событием не только в Беларуси, но и для Восточной Европы в целом. Помимо прочих наград, Басс носил звание почетного гражданина Витебска. Ушел от руководства фестиваля Басс в 2013 году – из-за тяжелой болезни и ампутации ноги.